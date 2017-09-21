Провластный кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков подал иск в защиту своей чести и достоинства на онлайн-издание 24.kg и экс-депутата Кабая Карабекова. В своей статье Карабеков написал о якобы связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. Политик требует с каждого ответчика по 5 млн сомов в качестве морального ущерба.

Жээнбеков обратился в Свердловский райсуд Бишкека из-за статьи экс-депутата Кабая Карабекова «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?». Публикация вышла на сайте издания 24.kg 11 сентября.

В материале идет речь о поездке президента Алмазбека Атамбаева в Сочи для встречи с главой России Владимиром Путиным в начале сентября.

В штабе Жээнбекова сообщили, что иск подан из-за следующей фразы из статьи: «Москва намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским “Обществом социальных реформ”, которое признано в РФ террористической организацией”».

Политик требует признать слова автора о «…тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями» не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Жээнбеков также требует по 5 млн сомов в качестве компенсации морального вреда с каждого ответчика.

«Сумма иска не завышена. Речь идет о президентских выборах. О судьбе страны на предстоящие 6 лет. О распространении клеветы на кандидата», — заявил начальник штаба Жээнбекова Фарид Ниязов.

Иск на издание подали после того, как Центризбирком рассмотрел жалобу уполномоченного Жээнбекова Жылдыз Смановой, которая просила лишить 24.kg аккредитации на выборах.

ЦИК не стал лишать издание аккредитации, но статья была снята с сайта, а 24.kg предложило Жээнбекову бесплатную площадь для размещения материалов.

Не первый иск

Это уже не первый иск в адрес 24.kg со стороны провластной Социал-демократической партии, в которую входит Жээнбеков. Весной этого года юристы СДПК потребовали от издания и правозащитницы Риты Карасартовой по 1 млн сомов.

Издание опубликовало следующие слова правозащитницы: «Они заигрались в политику, продают должности направо и налево» в статье «Регионы показали зубы партии власти».

Политсовет СДПК решил, что это оскорбило деловую репутацию партии.

Суд по этому делу еще не завершился.

Соавтор: Ислам Розиев

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