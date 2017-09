Студент из Кыргызстана Акжол Медербеков попросил у американской певицы Ники Минаж 350 долларов, чтобы посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Певица пообещала отправить ему деньги 21 сентября.

Необычная просьба поступила певице Ники Минаж 19 сентября в твиттере — кыргызский студент Акжол Медербеков попросил деньги на поездку на фестиваль в Сочи.

Певица не просто ответила Медербекову, но и ответила согласием. Правда, перед этим она удивилась маленькой сумме и даже переспросила, верно ли поняла просьбу.

«Я дам тебе деньги, но чтобы уточнить, это 350 долларов, а не 350 тысяч долларов, верно?» — спросила Минаж у Акжола в твиттере.

I'll give it to u. But to clarify, it's $350.00 US currency- not 350K right? 😩 https://t.co/huNT5NmJ4k

