Студент из Кыргызстана Акжол Медербеков попросил у американской певицы Ники Минаж 350 долларов, чтобы посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Певица пообещала отправить ему деньги 21 сентября.

Необычная просьба поступила певице Ники Минаж 19 сентября в твиттере — кыргызский студент Акжол Медербеков попросил деньги на поездку на фестиваль в Сочи.

Певица не просто ответила Медербекову, но и ответила согласием. Правда, перед этим она удивилась маленькой сумме и даже переспросила, верно ли поняла просьбу.

«Я дам тебе деньги, но чтобы уточнить, это 350 долларов, а не 350 тысяч долларов, верно?» — спросила Минаж у Акжола в твиттере.

I'll give it to u. But to clarify, it's $350.00 US currency- not 350K right? 😩 https://t.co/huNT5NmJ4k — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) September 19, 2017

Когда парень сказал, что ему для поездки на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи нужно только 350 долларов, она отправила ему личное сообщение с просьбой отправить свои банковские реквизиты

По словам Акжола, певица отправит ему деньги 21 сентября.

«Я вообще не сомневался, потому что она каждый день «лайкает» меня. Просто она очень любит своих фанов», — рассказал Акжол Медербеков в интервью радио «Азаттык».

Ники Минаж — американская певица, два первых альбома которой возглавляли рейтинг “Билборд 200”, самый престижный хит-парад в США. Ее состояние оценивается в более чем 70 млн долларов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. В фестивале примут участие более 20 тысяч человек со всего мира, а также выступят известные спикеры, включая создателя социальной сети «Фейсбук» Марка Цукерберга и мотивационного оратора Ника Вуйчича.