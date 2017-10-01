В Австрии с 1 октября вступил закон о запрете на ношение головных уборов, полностью закрывающих лицо. Под запретом оказалась мусульманская одежда — никабы и бурки. Власти страны заявили, что таким образом они защищают свои традиционные ценности.

Кроме мусульманского одеяния под запрет попали медицинские и клоунские маски и другие вещи, которым можно закрыть лицо. Согласно закону, лицо должно быть открытым от линии волос до подбородка.

Закон не запрещает мусульманкам носить хиджаб, так как он закрывает тело с ног до головы, но при этом оставляет лицо открытым.

По данным местных СМИ, в случае нарушения полиция даст возможность снять запрещенный предмет одежды, однако, если человек откажется это сделать, то его оштрафуют до 150 евро.

Исключением могут быть лишь в случае медицинских предписанийя, профессиональных объязанностей или особых мероприятий, таких как карнавалы.

Запрет ввели после нового закона об интеграции беженцев. Власти страны заявили, что таким образом они защитят традиционные ценности Австрии.

Представители мусульманского сообщества осудили подобный запрет, потому что лишь незначительное число австрийских мусульманок носят никаб, бурку и паранджу.

Во Франции и Бельгии запрет на ношение бурки и никаба был введен еще в 2011 году. Парламент Германии одобрил законопроект о запрете ношения мусульманских платков для госслужащих и военных.

Никаб — мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Обычно изготавливается из ткани черного цвета.

Бурка — это мусульманская женская верхняя одежда, которая состоит из халата с длинными рукавами и с закрывающей лицо сеткой — чачван.

По теме: