Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) назвал заявление кандидата в президенты Омурбека Бабанова о деле депутата Канатбека Исаева попыткой увести следствие и общественное мнение в «политическое русло». Политик заявил, что сотрудники ГКНБ задержали Исаева, потому что депутат его сторонник.

ГКНБ назвал «не соответствующей действительности» информацию, которую озвучил кандидат в президенты Омурбек Бабанов 1 октября на своей пресс-конференции.

Бабанов заявил, что депутата от фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева задержали из-за того, что тот был его сторонником.

«Если бы Канат Кедейканович не поддерживал бы меня, я считаю, у него таких проблем не было бы», — сказал Бабанов.

Госкомитет Нацбезопасности расценил высказывания Бабанова о задержании Исаева как попытку увести следствие и общественное мнение в «политическое русло».

В ведомстве также предложили Бабанову предоставить доказательства своих слов.

«В случае отсутствия таковых, будем считать, что Бабанов в очередной раз публично соврал», — говорится в заявлении.

На своей-пресс конференции 1 октября Бабанов также заявил, что у него есть данные о «совещаниях в спецслужбах», где обсуждали его предвыборные рейтинги.

В ГКНБ, в свою очередь, заявили, что рейтинги Бабанова не представляют для ведомства никакого интереса.

«Ни он, ни его мнимые предвыборные рейтинги не представляют какого-либо интереса для органов национальной безопасности», — сказано в заявлении.

Бабанов выступил на пресс-конференции после задержания Исаева сотрудниками спецслужбы. Против депутата возбудили уголовное дело о подготовке «насильственного захвата власти».

По данным Генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков».

В ведомстве считают, что Исаев и его «сообщники» должны были вербовать людей, которые бы протестовали из-за «фальсификации итогов» президентских выборов. Позже протесты могли бы перейти в массовые беспорядки.

В ГКНБ предполагают, что это произошло бы в случае проигрыша Бабанова на президентских выборах 15 октября.

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