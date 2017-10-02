Кыргызские юмористы Эльдияр Ешимбеков и Илгиз Куватбек выиграли 50 тысяч гривен в украинском телешоу «Рассмеши комика!».

Резиденты «Жарайт сити» Эльдияр Ешимбеков и Илгиз Куватбек снялись в украинском шоу «Рассмеши комика!» в середине июля. Выпуск с их участием вышел в эфир 30 сентября.

Ешимбеков и Куватбек стали первыми кыргызстанцами, которые выиграли 50 тысяч гривен (около 127 тысяч сомов) в этом шоу.

По словам Ешимбекова, они попали в телешоу, отослав видео. После этого юмористов пригласили в Киев, оплатив дорогу и проживание.

«Давно хотели увидеть Киев. Нам очень понравилось. На конкурсе решили выложиться максимально, чтобы получить удовольствие. Жутко волновались. Все получилось. Мы довольны», — сказал комик в интервью изданию «Спутник».

По условиям шоу, участники должны рассмешить или заставить улыбнуться жюри в лице Владимира Зеленского и Евгения Кошевого.

На выступление в каждом раунде дана минута, после чего предлагается забрать выигрыш или двигаться дальше. Если в следующем раунде участники не смогли рассмешить жюри, то выигрыш сгорает.

Максимальная сумма, которую могут выиграть участники — 50 тысяч гривен за пять минут выступления.

Телешоу «Рассмеши комика!» стартовало 19 февраля 2011 года на украинском телеканале «Интер». Сейчас выпуски шоу выходят на канале «1+1» по субботам.

Комедийный проект «Жарайт сити» вышел в эфир кыргызского телевидения в сентябре 2015 года.

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