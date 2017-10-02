Милиция отпустила писателя-диссидента Нурилло Отаханова. Его задержали 27 сентября в аэропорту Ташкента, когда он вернулся в страну после призыва президента Шавката Мирзиёева.

Сын Отаханова Файзулла сообщил на своей странице в фэйсбуке, что глава РОВД Яшнабадского района Ташкента лично привез его отца домой.

«Нам до сих пор не объяснили, по какой причине его [отца] задержали. Надеемся, что все закончится справедливо», — написал сын писателя.

ХУШХАБАР !!!Ҳозиргина уйдан хабар келди. Дадамларни аэропортдан кишанланган ҳолда олиб борилган Яшнобод туман Ички ишл… Posted by Nurulloh Muhammad Raufxon on Sunday, October 1, 2017

Писателя Отаханова задержали 27 сентября в аэропорту Ташкента. Он успел лишь поздороваться с женой, после чего милиционеры увезли его в отделение.

Отаханов решил вернуться в страну после обращения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который в своей речи на 72-й Генассамблее ООН обратился к представителям интеллигенции и призвал их вернуться в страну.

Почему Отаханов уехал из Узбекистана

Отаханов написал книгу «Бу Кунлар», в которой критиковал развитие страны в годы независимости, президента Ислама Каримова и его авторитарный режим правления.

Писателя пригласили в Турцию на презентацию книги и встречу с читателями. В это время комитет по делам религий Узбекистана внес книгу в список запрещенной в стране литературы, а сам Отаханов попал в «черный список» спецслужб из-за того, что его книгу признали «экстремистской».

Отаханов был вынужден остаться в Турции и провел там два года. После обращения президента Мирзиёева, он вернулся на родину к семье.

Известность Отаханову принесли книги «Йўл бошида» (“В начале пути”), «Дунё Кенг» (“Мир широк”), «Шу ерлик киши» (“Местный житель”).

С приходом к власти Мирзиёев удалил из так называемого «черного списка» более 16 тысяч имен.

Люди, чьи имена значились в списке, не могли получить работу, социальные пособия или выехать за пределы района, а также подвергались гонениям со стороны властей.

Фото взято с фэйсбука

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