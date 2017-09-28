В Узбекистане задержали писателя-диссидента Нурилло Отаханова, который вернулся в страну после призыва президента Шавката Мирзиёева. Отаханова подозревают в пропаганде экстремизма.

Отаханов решил вернуться на родину после выступления президента страны Шавката Мирзиёева на 72-ой Генассамблее ООН, где глава государства призвал граждан вернуться в Узбекистан.

«Идет социальная реабилитация оступившихся граждан, попавших под влияние идеологии экстремизма. Создаются условия для их возвращения в нормальную жизнь», — говорил Мирзиёев с трибуны Генассамблеи.

После возвращения Отаханова в Узбекистан, его жена Гульнара сообщила, что писателя задержали в аэропорту Ташкента.

По ее словам, она лишь успела поздороваться с мужем, после чего на него надели наручники.

Милиционеры отказывались называть ей причину задержания, но после ее настойчивых требований, ей сказали о том, что писателя увозят в местное отделение.

Гульнара смогла навестить мужа в милиции, где и узнала причину его задержания.

По ее словам, супруга подозревают в экстремизме за его книгу «Бу Кунлар» (“Эти дни”) — в книге Отаханов критикует развитие страны в период независимости и правления первого президента Ислама Каримова и сформированный им авторитаризм.

Комитет по делам религий Узбекистана признал книгу «Бу Кунлар» экстремистской, после чего власти внесли ее в список запрещенной в стране литературы, а Отаханов оказался в так называемом «черном списке» спецслужб.

Сам писатель в это время находился в Стамбуле по приглашению местного издательства Ferfir для презентации своей книги и встречи с читателями.

«Многие мои друзья посоветовали мне временно не возвращаться в Узбекистан. Из-за публикации книги власти Узбекистана сделали из меня “врага народа” и “изменника родины”», — говорил Отаханов в интервью «Озоди».

После этого писатель прожил в Турции два года.

Известность Отаханову принесли книги «Йўл бошида» (“В начале пути”), «Дунё Кенг» (“Мир широк”), «Шу ерлик киши» (“Местный житель”).

С приходом к власти Мирзиёев удалил из так называемого «черного списка» более 16 тысяч имен. Люди, чьи имена значились в списке, не могли получить работу, социальные пособия или выехать за пределы района, а также подвергались гонениям со стороны властей.

Фото: «Озодлик»

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