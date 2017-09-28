Пятилетний мальчик выпрыгнул из микроавтобуса и погиб на трассе в Кара-Суйском районе Ошской области. По предварительным данным, микроавтобусом управлял нетрезвый водитель, а ребенок испугался езды на высокой скорости.

В пресс-службе УВД Ошской области в интервью журналисту Kloop.kg сообщили, что инцидент случился вечером 27 сентября неподалеку от села Учар Кара-Суйского района.

По данным милиции, водитель микроавтобуса «Мерседес-Бенц» ехал в сторону села на большой скорости. В салоне находился пятилетний ребенок. Испугавшись высокой скорости, мальчик открыл дверь машины, выпрыгнул из микроавтобуса и скончался на месте.

«По предварительным данным, водитель находился в нетрезвом состоянии и управлял автомобилем. Сейчас водитель задержан», — сказали в милиции.

Правоохранители также выясняют приходится ли задержанный родственником погибшему ребенку.

Фото иллюстративное

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