Военная прокуратура возбудила уголовное дело на должностных лиц Министерства чрезвычайных ситуаций. Сотрудников МЧС обвиняют в том, что они «незаконно» признали победителем тендера на закупку дизельного топлива компанию, которая завысила цену.

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что должностные лица МЧС «необоснованно» отклонили заявки других участников конкурса на поставку дизельного топлива, предложивших меньшую цену.

Кроме того, несмотря на то, что в договоре не было прописано внесение предоплаты, сотрудники МЧС перечислили компании, победившей в тендере, предоплату в размере более 8 млн сомов.

При этом компания поставила топливо ведомству лишь на сумму в 5,2 млн сомов.

«Однако, по истечении 5 месяцев, остаток дизельного топлива не доставлен в ведомство. Таким образом, в результате противоправных действий должностных лиц МЧС, государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Военная прокуратура возбудила на должностных лиц МЧС уголовное дело за «заключение контракта вопреки интересам государства» и «злоупотребление должностным положением».

Также на сотрудников компании возбуждено уголовное дело за «соучастие в злоупотреблении должностным положением» и «мошенничество».

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