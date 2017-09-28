Автомобиль «Лада» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Хонда Фит» в Узгенском районе Ошской области. Погибли три человека, еще двое находятся в больнице.

В пресс-службе УВД Ошской области в интервью журналисту Kloop.kg сообщили, что авария произошла на трассе Бишкек — Ош в районе села Ана-Кызыл.

Водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой Фит».

В результате аварии на месте погибли пассажир и водитель «Лады», а также пассажир «Хонды».

Водитель «Хонды» и еще один пассажир находятся в больнице.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

По теме: