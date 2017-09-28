Известная американская певица Ники Минаж перевела кыргызскому студенту Акжолу Медербекову 500 долларов. Ранее он обратился к Минаж в твиттере с просьбой перечислить ему деньги для поездки в Сочи.

Деньги от певицы пришли Медербекову 26 сентября. За несколько дней до этого, молодой человек обратился к певице в твиттере.

Он написал, что ему нужны $350 для поездки на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в городе Сочи.

Однако вместо $350 Минаж перевела Медербекову $500. По словам парня, он мог бы обратиться к своим родным, но ему захотелось чего-то необычного.

«Мне захотелось сделать что-то неординарное, поэтому я решился обратиться к своему кумиру с такой необычной просьбой», — сказал он.

Медербеков добавил, что обратился к певице давно, однако к тому времени, как она ответила ему, он уже собрал необходимую сумму на покупку билетов. Тем не менее, он отправил Минаж сообщение с благодарностью.

«Она заметила мое сообщение, когда его ретвитнули другие пользователи из ее огромного и дружного фанклуба», — сказал парень.

Полученные от Минаж деньги он собирается потратить на карманные расходы в Сочи.

Несмотря на то, что некоторые пользователи сети восприняли просьбу Акжола негативно, это его не смутило. Парень добавил, что ведет «активную» переписку со своим кумиром в соцсетях.

«Уже четыре года как я являюсь поклонником Ники Минаж, в моей копилке 64 ее лайков, там есть даже признания в любви мне и Кыргызстану», — рассказывает он.

Минаж ответила бишкекскому студенту 20 сентября в твиттере, дав согласие на финансовую поддержку.

Поначалу студент сомневался, что певица согласится на его просьбу. По его словам, он «не мог поверить в свое счастье» после ответа певицы. Минаж заметила его сообщение после его многочисленных ретвитов.

Ники Минаж — американская певица, два первых альбома которой возглавляли рейтинг “Билборд 200”, самый престижный хит-парад в США. Ее состояние оценивается в более чем 70 млн долларов.

Певица часто оказывает поддержку своим фанатам. Она помогала и другим своим поклонникам, устраивая в твиттере благотворительную акцию для студентов.

По теме: