Расширение Бишкека в западном и восточном направлении прописано в плане развития города на 2017-2020 годы. Основная причина расширения столицы — постоянное увеличение численности населения.

Согласно плану развития, границы Бишкека будут расширяться в западном и восточном направлениях — там планируется постройка новых зданий.

Власти Бишкека рассматривают возможность присоединения к столице территорий нынешнего Сокулукского и Аламединского районов.

Расширение Бишкека на север и юг не разрешено из-за того, что основная часть северных районов столицы расположена в зоне 10-балльной сейсмоактивности, а южная часть располагается у тектонического разлома.

Основной причиной увеличения столицы власти называют постоянно растущую численность населения.

Население Бишкека на январь 2017 года превысило 1,1 млн человек. По прогнозам, к 2020 году эта цифра вырастет до 1,2 млн человек.

«Это приведет к росту давления на обязательства города и уже сейчас необходимо об этом задуматься», — говорится в документе.

Однако конкретные сроки о начале работ по расширению границ столицы еще не озвучены. Сейчас территория Бишкека составляет 160 квадратных километров.

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