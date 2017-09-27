В Бишкеке подписали контракт на бурение артезианских скважин для обеспечения водой южной части города. «Бишкекводоканал» заключил договор с китайской компанией «Тяньди».

В мэрии Бишкека сообщили, что новые скважины позволят обеспечить водой жилмассивы и частный сектор южной части столицы. В мэрии сообщили, что работы начнутся через месяц.

Проект по обновлению систем водоснабжения и канализации Бишкека пройдет в четыре этапа:

  • бурение 35-ти скважин на водозаборе «Орто-Алыш»
  • строительство магистрального водопровода от водозабора до госрезиденции президента
  • постройка канализационного коллектора от улицы Тыналиева до очистных сооружений
  • поставка лабораторного оборудования

Презентация первой части проекта прошла 14 сентября. На ней показали обновленные объекты и спецтехнику на водозаборе «Орто-Алыш».

Обновленное оборудование на водозаборе позволит проводить анализ питьевой воды с помощью современных методов. Это увеличит объемы подачи воды жителям столицы.

Общая сумма на обновление систем водоснабжения Бишкека составляет 16 млн евро. Средства выделил Европейский банк реконструкции.

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