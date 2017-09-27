В Бишкеке подписали контракт на бурение артезианских скважин для обеспечения водой южной части города. «Бишкекводоканал» заключил договор с китайской компанией «Тяньди».

В мэрии Бишкека сообщили, что новые скважины позволят обеспечить водой жилмассивы и частный сектор южной части столицы. В мэрии сообщили, что работы начнутся через месяц.

Проект по обновлению систем водоснабжения и канализации Бишкека пройдет в четыре этапа:

бурение 35-ти скважин на водозаборе «Орто-Алыш»

строительство магистрального водопровода от водозабора до госрезиденции президента

постройка канализационного коллектора от улицы Тыналиева до очистных сооружений

поставка лабораторного оборудования

Презентация первой части проекта прошла 14 сентября. На ней показали обновленные объекты и спецтехнику на водозаборе «Орто-Алыш».

Обновленное оборудование на водозаборе позволит проводить анализ питьевой воды с помощью современных методов. Это увеличит объемы подачи воды жителям столицы.

Общая сумма на обновление систем водоснабжения Бишкека составляет 16 млн евро. Средства выделил Европейский банк реконструкции.

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