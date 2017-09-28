Маршрутный микроавтобус с пассажирами столкнулся с внедорожником на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Киевской. В аварии пострадали семь пассажиров маршрутки, в том числе беременная девушка и один ребенок.

Пресс-секретарь патрульной милиции Бишкека Таалай Бугубаев сообщил журналисту Kloop.kg, что авария произошла вечером 27 сентября на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Киевской.

«Внедорожник “Мицубиси” ехал по бульвару Эркиндик и совершил столкновение с микроавтобусом “Мерседес Бенц” с пассажирами», — сказал Бугубаев.

В результате ДТП семь пассажиров маршрутки пострадали и обратились в больницу с различными травмами. В числе пострадавших беременная девушка, трехлетний ребенок и трое несовершеннолетних.

Кроме того, маршрутка съехала с дороги и снесла трансформатор, который снабжал электричеством светофоры.

В милиции сообщили, что попавший в аварию внедорожник принадлежит телеканалу «Мир» и имеет дипломатические номера.

Экспертиза показала, что оба водителя были трезвые. По данным милиции, каждый из них утверждает, что не нарушал правил дорожного движения и ехал на свой сигнал светофора.

Машины поставили на штрафстоянку, назначены экспертизы.

Фото иллюстративное

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