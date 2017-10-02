Мэрия заявила, что не будет ремонтировать инсталляцию «Очки. Точка зрения», так как арт-объект не находится на балансе города. В течение последних двух недель вандалы сломали инсталляцию трижды.

Муниципальное предприятие «Тазалык» предупредило на своей странице в фэйсбуке, что больше не будет ремонтировать очки, если их вновь испортят.

«В третий раз починили арт-инсталляцию “Очки. Точка зрения”. Это последний раз. Больше ремонтировать и делать исключения не будем. Очки не находятся на нашем балансе», — говорится в сообщении.

Инсталляцию «Очки. Точка зрения», которая находится на Аллее молодежи возле Филармонии, неизвестные ломали трижды в течение двух недель. Первый инцидент случился в ночь с 18 на 19 сентября.

После этого арт-объект ломали 22 сентября и 1 октября. Милиция до сих пор ищет виновных.

Член группы DOXA Сергей Келлер, который участвовал в установке арт-объекта, назвал повреждение инсталляции «ожидаемым».

По его словам, при установке сразу продумывалась «антивандальность» объекта, поэтому стекла очков специально были сделаны из пластика, чтобы никто не поранился.

Очки высотой в два метра были установлены арт-группой DOXA в июле 2016 года. Если стоять напротив очков и смотреть сквозь них, можно увидеть висящую в воздухе надпись «Чтобы защищать свои права, нужно их знать».

Надпись нанесена на кыргызском и русском языках — очки помогают увидеть текст с правильного ракурса.

По теме: