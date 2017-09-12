Резидент «Жарайт сити» Ильгиз Куватбек извинился за видео с его участием, на котором он едет по встречной полосе по улице Масалиева (Южная магистраль) задним ходом. Милиция ищет водителя машины и оштрафует его на две тысячи сомов.

Пользователь фэйсбука Руслан Черный опубликовал видео с участием резидента юмористического скетч-шоу.

Нашел в инсте вот что) Ай ай ай, как не стыдно, товарищу из "Жарайт Сити" 🤔🤔🤔 Posted by Руслан Черный on Monday, September 11, 2017

Ильгиз Куватбек подтвердил изданию «Спутник», что действительно был в салоне этой машины. По его словам, инцидент произошел на свадьбе его друга.

«Хочу извиниться перед всеми за то, что не смог убедить водителя не нарушать правила дорожного движения. Я против подобного поведения, и в скетчах “Жарайт сити” мы тоже не раз это осуждали», — сказал Куватбек.

В патрульной милиции сообщили, что водителя автомобиля оштрафуют за хулиганство на две тысячи сомов.

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