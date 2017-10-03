Шоумен Эмиль Эсеналиев готов бить женщин «за измену». Что не так с этим парнем?

«Когда вижу [замужних] женщин, которые гуляют на стороне с другим мужчиной, я тоже хочу их побить. Когда они не слушаются и не понимают, то нужно бить. Что делать, если таких не бить?», — сказал ведущий, комик и шоумен Эмиль Эсеналиев в интервью кыргызскому таблоиду «Супер-Инфо».

Редакция указала тираж газеты с вышедшим интервью в 78 тысяч экземпляров.

Эсеналиев довольно популярен в Кыргызстане — на его инстаграм-аккаунт подписано более 100 тысяч человек.