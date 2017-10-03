Шоумен Эмиль Эсеналиев готов бить женщин «за измену». Что не так с этим парнем?

Кыргызский комик и шоумен Эмиль Эсеналиев дважды подряд оправдал насилие в отношении женщин в интервью двум разным изданиям. Чем его взгляды опасны для общества?
«Когда вижу [замужних] женщин, которые гуляют на стороне с другим мужчиной, я тоже хочу их побить. Когда они не слушаются и не понимают, то нужно бить. Что делать, если таких не бить?», — сказал ведущий, комик и шоумен Эмиль Эсеналиев в интервью кыргызскому таблоиду «Супер-Инфо».
Редакция указала тираж газеты с вышедшим интервью в 78 тысяч экземпляров.
Эсеналиев довольно популярен в Кыргызстане — на его инстаграм-аккаунт подписано более 100 тысяч человек.
После публикации статьи в газете, Эсеналиев подтвердил и в интервью журналисту Kloop.kg свое мнение о том, что насилие в отношении женщин может быть оправдано.
«Я сказал журналистке газеты, что вообще нужно задавать правильные вопросы, исходя из ситуации — приведите мне одну ситуацию, что чья-то жена лежит с другим мужчиной. И если ее муж узнает об этом и бьет ее… И если спросят, правильно ли это, то я отвечу: “Да, это правильно”», — сказал шоумен.
Он добавил, что плохо относится к насилию над женщинами, потому что сам вырос в семье, в которой оно практиковалось. Актер считает, что единственная причина, по которой стоит бить женщину — это измена мужу.
«Если придут ко мне и спросят о том, почему жена пересолила еду или вещи не постирала, почему она перечит — то из-за этих причин бить нельзя. Я журналистам так и ответил, что по этим причинам нельзя бить женщину», — сказал актер.
Представитель «ООН Женщины» в Кыргызстане Геральд Гюнтер считает, тревожным сигналом, когда СМИ предоставляют площадку для людей, которые выражают такие взгляды на столь широкую аудиторию.
«Для меня как для иностранца всегда проблематично комментировать подобные случаи. Однако мне лично интересен факт, что в Кыргызстане в цифровую эпоху, когда люди ездят на «Мерседесах» и «Ленд Крузерах», до сих пор есть средневековые обычаи, когда люди применяют физическую силу в отношении друг друга», — говорит Гюнтер.
«Он ведь просто призывает к тому, чтобы мужчины нарушали закон, применяя насилие против женщин»
Представитель ООН считает, что после публикации такого интервью с человеком со столь широким охватом аудитории, должны были встретиться представители закона.
«Было бы хорошо, если бы с этим человеком встретились представители власти и сказали ему о том, что такие призывы невозможны в рамках законодательства. Он ведь просто призывает к тому, чтобы мужчины нарушали закон, применяя насилие против женщин», — считает Гюнтер.
Мериза Эмилбекова, специалист по коммуникациям «ООН Женщины» в Кыргызстане считает, что шоумен одобряет насилие над женщинами не только в случае измены.
«В статье Эмиль говорит не только о том, что измена — единственный случай, когда можно применить силу против женщины. Он говорит о том, что если женщина не понимает, не слышит, то ее тоже можно ударить, иначе как заставить ее слушаться?», — говорит Эмилбекова.
«Он же местная звезда. Он же может сформировать мнение для своей аудитории»
Она добавила, что не верит в решение проблем жестоким путем.
«Я уверена, что жестокостью нельзя решить проблемы. Я думаю, что новые законы, принятые в защиту прав женщин, работают эффективнее, чем раньше», — сказала она.
По ее мнению, такие публикации опасны тем, что некоторые мужчины могут вдохновиться мнением известного человека и оправдывать собственное насилие в отношении своих жен или девушек.
«Он же местная звезда. Он же может сформировать мнение для своей аудитории. Он влияет на них, особенно если речь идет о молодежи», — считает Эмилбекова.
По словам Геральда Гюнтера, в Кыргызстане женщины часто попросту боятся обращаться в милицию за помощью.
«Им там отвечают: “Эже, ну и что такого? Идите сами со своим мужчиной разберитесь!”. И это им говорят люди, которые обязаны в первую очередь следить за соблюдением закона», — рассказывает Гюнтер.
По словам представителей ООН, в сельских районах уровень жестокости в отношении женщин обычно в два раза выше, чем в городе.
«Многие девушки, которые живут в селе, даже не знают о своих правах. Даже о том, какие базовые права у них есть», — сказала Мериза Эмилбекова.
Ситуация с правами женщин в Кыргызстане
Согласно данным «ООН Женщины», 28 процентов опрошенных женщин, которые живут или жили в браке, столкнулись с физическим, сексуальным или с психологическим насилием в течении первого года совместной жизни.
Из опрошенных женщин 56 процентов столкнулись с домашним насилием. 41 процент женщин, которые пережили насилие, никогда не обращались за помощью.
50 процентов всех опрошенных парней и мужчин верят, что мужчина может быть оправдан за то, что он бьет свою жену. Многие женщины тоже в это верят.
Только в 2015 году в судах Кыргызстана было рассмотрено 314 уголовных дел, связанных с семейным насилием, 255 из них связано с угрозой жизни и здоровью.
Также в 2015 году рассмотрели 1568 административных правонарушений, связанных с семейным насилием. По 1191 случаю были вынесены административные взыскания.