На объездной трассе недалеко от ГЭС-5 столкнулись «Субару» и мини-грузовик «Хендай Портер». Погибли водитель «Хендай» и его дочь, пострадали еще два человека.

В пресс-службе патрульной милиции Чуйской области сообщили в интервью изданию «Вечерний Бишкек», что авария произошла примерно в 14:00.

По предварительным данным, виновник аварии — водитель автомобиля «Субару».

«Со слов очевидцев, водитель автомашины марки «Субару» совершал обгон. Для совершения маневра он выехал на полосу встречного движения, затем он не справился с управлением, вследствие чего произошла авария», — сообщили в пресс-службе УПМ Чуйской области.

Погибли водитель «Хендай Портера» и его дочь, пострадали еще два человека.

Машины отправлены на штрафстоянку, назначены экспертизы.