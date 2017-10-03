Кандидаты в президенты выступят в прямом эфире КТРК на теледебатах. Kloop.kg объяснил как и когда будут проходить дебаты.

Дебаты кандидатов на пост президента пройдут с 3 по 12 октября в прямом эфире КТРК и будут разделены на два тура.

Первый тур

Даты: 3-5 октября

Время: 21:00-23:30 часов

По словам генерального директора КТРК Илима Карыпбекова, в этом раунде кандидаты могут свободно дискутировать и общаться друг с другом. Каждому кандидату будет предоставлено 25 минут эфирного времени.

«Такой формат ввели, чтобы дать кандидатам шанс выговориться. Это будет открытая дискуссия, где кандидаты могут задавать друг другу вопросы, оппонировать друг другу. Формат достаточно свободный, к нему привыкли наши телезрители», — сказал Карыпбеков.

Порядок выступления кандидатов определил Центризбирком посредством жеребьевки.

3 октября:

Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров;

Лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев (отказался участвовать в дебатах);

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров;

Лидер партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев (не будет участвовать в дебатах, потому что снял свою кандидатуру с выборов).

4 октября:

Экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков;

Правозащитница Токтайым Уметалиева;

Автор мема «Зима не будет» Арстанбек Абдылдаев;

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов.

5 октября:

Экс-премьер-министр Темир Сариев;

Экс-вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков;

Член фонда «Генералы мира — за мир» Таалатбек Масадыков;

Президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Арсланбек Малиев;

Временно безработный Улукбек Кочкоров.

Второй тур

Даты: 11 и 12 октября

Время: 21:00-23:30

Во втором туре теледебатов у каждого кандидата будет всего 20 минут эфирного времени, за которые он должен рассказать о своей предвыборной программе.

«Там уже будет не дискуссионная площадка, а программная. Вопросы будут касаться их предвыборных программ, оппонирование будет исключено, они просто будут излагать свои позиции», — объяснил Карыпбеков.

11 октября:

Токтайым Уметалиева;

Таалатбек Масадыков;

Арстанбек Абдылдаев;

Улукбек Кочкоров;

Камчыбек Ташиев (не будет участвовать в дебатах, потому что снял свою кандидатуру с выборов);

Омурбек Бабанов.

12 октября:

Азимбек Бекназаров;

Адахан Мадумаров;

Эрнис Зарлыков;

Темир Сариев;

Арсланбек Малиев;

Бакыт Торобаев (отказался участвовать в дебатах);

Сооронбай Жээнбеков.

Выборы президента пройдут 15 октября. За пост главы государства сейчас борются 12 кандидатов.

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