Кандидат в президенты Бакыт Торобаев потребовал от КТРК, чтобы его включили в теледебаты, хотя ранее сам отказался в них участвовать. Телеканал отказал Торобаеву.

Представители штаба Торобаева обратились в Центризбирком с требованием обеспечить ему равную возможность участия в теледебатах.

«В связи с тем, что за последние несколько дней произошли громкие события, связанные с выборным процессом и тем, что КТРК практически превратился в рупор для шельмования оппозиционных кандидатов, я намерен выступить на прямых теледебатах и донести до своих избирателей истинную суть происходящего», — заявил Торобаев.

Однако глава КТРК Илим Карыпбеков написал на своей странице в фэйсбуке, что телеканал не может предоставить Торобаеву такую возможность.

«Уважаемые кандидаты! Поймите пожалуйста правильно, эфир телеканала — это не автомобиль. Захотел остановил, захотел поехал. К сожалению, не получится все подготовить. Слишком мало времени осталось», — написал Карыпбеков.

Центризбирком пообещал рассмотреть вопрос о предоставлении Торобаеву эфирного времени.

«Учитывая, что это гарантированное право кандидата, то отказ не приемлем. ЦИК регулирует этот вопрос, поэтому мы должны рассмотреть вопрос и принять своевременное решение, чтобы не нарушить права кандидата», — сказала член ЦИК Атыр Абдрахматова.

Торобаев отказался от предоставленного ему по закону 15-минутного бесплатного эфира и участия в теледебатах кандидатов в президенты на КТРК 15 сентября.

Он посчитал, что КТРК «очерняет» его репутацию. По словам Торобаева, сотрудничество с КТРК «не имеет смысла», так как телеканал «не способен быть независимым». Политик предложил всем кандидатам, активистам и общественным деятелям «бойкотировать эфиры КТРК».

«Провокационный» сюжет на «Ала-Тоо 24»

Торобаев отказался от сотрудничества с телеканалом, после того как в эфире новостного телеканала «Ала-Тоо 24», который входит в телесемейство КТРК, показали видео о подкупе избирателей со стороны штаба политика.

В сюжете под названием «Агитаторы Торобаева подкупают избирателей» было показано, как предположительно представитель штаба Торобаева за деньги пытается узнать персональные данные граждан.

В штабе Торобаева заявили, что видео не соответствует действительности и его сняли «с участием подставных лиц с целью провокации». По мнению представителей штаба политика, размещение этого «провокационного сюжета» порочит честь Торобаева.

Торобаев потребовал лишить КТРК аккредитации на выборах. Центризбирком пообещал рассмотреть жалобу кандидата на пост президента.

Бакыт Торобаев — один из кандидатов на пост президента Кыргызстана. Он объединился с другим кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым 17 сентября 2017 года.

Бабанов является главным оппонентом кандидата от власти Сооронбая Жээнбекова.

Выборы президента пройдут 15 октября. За пост главы государства борются 12 человек.

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