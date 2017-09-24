Штаб Бакыта Торобаева утверждает, что «Ала-Тоо 24» и сайт «Кабарлар» показали видео о якобы представителе партии «Онугуу-Прогресс», которое не соответствует действительности. Теперь штаб требует лишить эти СМИ аккредитации на выборах президента Кыргызстана.

Центральный штаб кандидата в президенты Бакыта Торобаева заявил, что видео, опубликованное «Ала-Тоо 24» и «Кабарлар» — провокация, и не имеет отношения к партии «Онугуу-Прогресс».

«Принимая во внимание оперативность распространения и показа на центральном телеканале НТРК [КТРК] вышеуказанной видеосъемки сомнительного происхождения, мы рассматриваем это как специально подготовленную инсценировку в целях публично очернить политическую репутацию кандидата в президенты Бакыта Торобаева», — говорится в сообщении штаба.

Видео, на котором якобы представитель Торобаева за деньги пытается выяснить персональные данные избирателей, опубликовали 23 сентября.

На сайте «Кабарлар» видео вышло под названием «Онугуу партиясынын агитаторлору акча таратып жаткан видео чыкты», что в переводе означает «Опубликовано видео, где агитаторы партии “Онугуу” раздают деньги».

Штаб политика утверждает, что вечером того же дня видео показали на телеканале «Ала-Тоо 24» под названием «Агитаторы Торобаева подкупают избирателей».

На самом сайте «Кабарлар» видео уже нет, но оно сохранилось в социальных сетях и публикуется в политических пабликах.

Штаб Торобаева утверждает, что канал КТРК из общественного канала превратился в «политический инструмент власти для манипуляций над общественным сознанием кыргызстанцев».

«Мы намерены подать соответствующее заявление в Центральную избирательную комиссию КР для дачи правовой оценки размещения на НТРК [КТРК] вышеуказанной видеосъемки и лишения аккредитации телеканала НТРК [КТРК] и сайта “Кабарлар”», — заявили в штабе кандидата.

Рабочая группа Центризбиркома рассмотрит заявление Торобаева и даст оценку опубликованного видео в ближайшее время.

Выйти на связь с гендиректором КТРК Илимом Карыпбековым пока не удалось.

Жалобы против СМИ

Торобаев не единственный кандидат в президенты, подавший жалобу в Центризбирком против СМИ.

Ранее, 21 сентября, предвыборный штаб кандидата в президенты Омурбека Бабанова заявил, что подаст в суд на КТРК из-за распространения публикаций «очерняющей» политика. В штабе кандидата пока не уточнили, из-за каких именно публикаций они решили обратиться в суд.

Кроме того, представители кандидата Бабанова потребовали у Центризбиркома лишить издание «Вечерний Бишкек» аккредитации на выборах.

Уполномоченный представитель Бабанова Эрик Ирискулбеков сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что статья под названием «Скандальный “Безопасный Город” или о чем молчит кандидат», опубликованная в издании, не соответствует действительности.

«Она [статья] предоставляет заведомо недостоверную информацию. Были объективные причины, были люди, которые препятствовали реализации проекта. Но вины Бабанова в этом абсолютно не было. Вот эту картину они и искажают», — сказал Ирискулбеков.

Ранее Бабанов уже подавал жалобы в ЦИК на публикации в еще пяти интернет-изданиях: argument.kg, gezitter.org, chagylgan.kg, tikenek.org и 24.kg. Представители штаба Бабанова обвинили эти издания в «клевете» и «разжигании розни».

Кандидат от провластной партии СДПК Сооронбай Жээнбеков обратился в Свердловский районный суд Бишкека 20 сентября. Он подал иск о защите чести и достоинства против экс-депутата парламента, журналиста Кабаю Карабекову и информационного агентства «24.kg».

Иск касается публикации в рубрике «Взгляд» на сайте «24.kg» под названием «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?».

В своей статье Карабеков написал, что братья Жээнбекова имеют связи с радикальными арабскими организациями. Кандидат в президенты потребовал от ответчиков опровержения и выплаты по 5 млн сомов в качестве морального ущерба.

Выборы президента пройдут 15 октября. Всего за кресло президента боротся 13 кандидатов.

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