Американский исполнитель в стиле соул Чарльз Брэдли умер в Нью-Йорке на 69 году жизни. Певец был болен раком желудка.

«С тяжестью в сердце мы объявлением о смерти Чарльза Брэдли. Спасибо за ваши мысли и молитвы в это тяжелой время», — говорится в сообщении официального аккаунта Брэдли в Twitter.

The Guardian пишет, что за две недели до смерти 68-летний певец отменил свои туры в Европе, Южной Америке и США по состоянию здоровья.

О болезни артиста стало известно в 2016 году.

Чарльз Брэдли родился в 1948 году во Флориде. Успех пришел к нему, когда ему было за 60.

Почти всю свою жизнь он работал в качестве разнорабочего — был поваром, выступал в клубах в роли двойника музыканта Джеймса Брауна.

В одном из таких выступлений его заметил основатель лейбла Daptone Records Гэбриел Рот и подписал с ним контракт, после чего Чарльз Брэдли стал известен.

В 2011 году в возрасте 63 лет музыкант презентовал свой дебютный альбом No Time For Dreaming.

В 2013 году Чарльз Брэдли выпустил альбом Victim of Love, а в 2016 году презентовал альбом Changes — за него

Музыкант был номинирован на премию Эмми. Его дебютный альбом No Time for Dreaming вошел в число лучших альбомов года по версии журнала The Rolling Stone.

Чарльзу Брэдли был был посвящен фильм Soul of America.

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