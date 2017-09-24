В столице Туркменистана Ашхабаде следят за журналистами, приехавшими на Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях. Им не разрешают съемку на соревнованиях и не дают свободно передвигаться без своих «гидов».

Туркменское издание «Азатлык» на анонимных условиях связалось с корреспондентами, приехавшими освещать Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях.

По словам одного из них, большинству зарубежных журналистов не разрешают снимать соревнования, объясняя это отсутствием у них прав на съемку.

Другой рассказал, что к ним прикрепили двух «гидов», которые не скрывают, что должны три раза в день отчитываться о действиях журналистов комитету национальной безопасности Туркменистана.

«У меня два гида, они почти всегда со мной. Это было одним из условий, которые нам поставили сразу по приезду в Ашхабад. Я не могу передвигаться самостоятельно, они должны всё время находиться со мной. Как я понимаю, нам дали по два гида, потому что так меньше вероятности, что они будут откровенничать с журналистами или что-нибудь скроют от спецслужб», — рассказывает он.

По словам мужчины, прессе не разрешают ездить, куда они пожелают, даже в пределах города. На территории спортивных объектов, где проходят все соревнования, очень много полицейских.

По признанию журналистов, они приехали не ради игр, а ради получения информации об одной из самых закрытых стран в мире. Однако власти не предоставили им такой возможности.

«Мы очень рассчитывали получить возможность увидеть Туркменистан и пообщаться с обычными туркменами. Когда нам сказали, что не сможем выехать за пределы Ашхабада, я надеялся хотя бы походить и поснимать местные рынки, учреждения. Но пока не получилось», — рассказал «Азатлыку» журналист.

Власти страны заявляют, что заранее предупреждали, что постоянное присутствие гидов — одно из обязательных условий для выдачи виз для прессы, гостей и спортсменов. Большое количество полицейских они объясняют тем, что стремятся обеспечить безопасность на спортобъектах.

Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях начались в Туркменистане 17 сентября и завершатся 27 сентября. Игры включают в себя 21 вид спорта в которых будут участвовать 62 страны, включая Кыргызстан.

По данным организаторов, сейчас Кыргызстан находится на 10 месте в общем медальном зачете. Кыргызские спортсмены завоевали 41 медаль, среди них 6 золотых.

Давление на журналистов в Туркменистане

Туркменистан — одна из самых закрытых стран в мире. Правдивую информацию о гражданах и проблемах в стране сложно получить.

Большинство СМИ подконтрольны властям, в стране практически нет независимых журналистов.

В рейтингах свободы слова и прессы Туркменистан часто занимает последние места.

В докладе организации «Репортеров без границ» от 2017 года Туркменистан расположился на 178 месте из 180.

Страну назвали «одной из самых закрытых в мире диктатур, в которой репрессии против журналистов постоянно нарастают».

В Туркменистане запрещена подписка на зарубежные СМИ, интернет-доступ ограничен и контролируется властями.

Тех немногих, кто пытается объективно освещать жизнь внутри страны, преследуют и пытают

В августе 2015 года власти посадили в тюрьму независимого журналиста Сапармамеда Непескулиева по обвинению в хранении наркотиков. Он находится в тюрьме, несмотря на призывы международных правозащитных организаций освободить его.

В декабре 2016 года власти задержали независимого журналиста Худайберды Аллашова, а также его жену и мать.

Его также обвинили в хранении наркотиков. К нему применялись пытки, и он «сознался» в преступлении.

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