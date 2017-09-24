На Азиатских играх по боевым искусствам и состязаниям в помещениях в Туркменистане Кыргызстан завоевал пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей в борьбе на поясах.

Всего кыргызстанские борцы на поясах получили 27 медалей.

Золотыми медалистами стали Эсенбек Кудайбердиев, Бекзат Тынчтыкбек уулу, Нурзат Бактияр кызы, Алтынай Мамарасул кызы и Мээрим Момунова.

Алтынай Мамарасул кызы и Мээрим Момунова также получили и по серебрянной медали.

А золотой призер игр Нурзат Бактияр кызы получила еще одну медаль — бронзовую.

Две награды увезет и борец Эрланбек Мурзабеков — обе в серебре.

Борец Руслан Тавалдиев получил и серебро и бронзу соревнований.

Также серебряными призерами стали Асылбек Халматов, Нурбек Кожобеков, Тилек Куватов и Мээрим Миизамидин кызы.

Две бронзы забрал борец Мадаминбек Шаршеналы уулу.

По одной бронзе в мужской борьбе забрали Орозбек Аширов, Ильяс Нишанов, Кадыр Келсинбеков, Мирлан Эралиев и Айдарбек Айтиев.

Анара Рыскулова получила две бронзовых медали.

В женских соревнованиях по одной бронзе получили Назира Арзыбекова и Уулкан Алибай кызы.

Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях проходят в Ашхабаде с 17 по 24 сентября.

В них принимают участие 62 страны, 45 из них — страны Азии. Соревнования проходят по 21 виду спорта.

Фото: Госагентство по делам молодежи

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