В мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитудой в 6,2. Это уже третий катаклизм в стране за прошедший месяц, и пока неизвестно, сколько людей от него пострадало. После второго землетрясения число жертв достигло более 300 человек.

Вечером 23 сентября в Мексике произошло уже третье землетрясение за месяц, его эпицентр находился в штате Оахака, в 19 километрах к югу от города Матиас-Ромеро.

Пока информации о пострадавших не поступало. Но из-за толчков пришлось приостановить поисковые работы — сотни людей остаются под развалинами домов.

Ранее власти пытались остановить спасательные работы по поиску выживших, но это вылилось в акции протеста — мексиканцы верят, что их близких можно спасти и утверждают, что работы по их спасению ведутся слишком медленно.

Поиском выживших и разбором завалов занимаются спасатели и волонтеры.

За сентябрь Мексика пережила волну землетрясений и эксперты считают, что толчки продолжатся.

В начале сентября из-за толчков магнитудой в 8,1 погибло более 60 человек. После трагедии в стране объявили трехдневный траур.

Следующее землетрясение случилось 19 сентября, по последним данным погибло 305 человек. Больше всего пострадала столица страны Мехико, неподалеку от которой располагался эпицентр толчков.

Разрушены 52 здания, под завалами оказались сотни людей. Тысячи жителей города остались без жилья.

Несколько миллионов человек в самом Мехико и близлежащих городах остались без света. Произошло несколько крупных утечек газа и пожаров, прервана телефонная связь.

За последние 100 лет в стране зарегистрировали несколько десятков землетрясений. У четырех из них магнитуда толчков составила более 8.

Это происходит из-за географического положения Мексики. Страна располагается в сейсмоактивной зоне, известной как Тихоокеанское кольцо или Тихоокеанский огненный пояс, который тянется вдоль восточного побережья Азии и западного побережья Северной и Латинской Америки.

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