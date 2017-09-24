О том, что кыргызский криминальный авторитет Азиз Батукаев формально уже вышел на свободу из чеченской тюрьмы, сообщил интернет-портал «Преступная Россия». Ранее генпрокурор России обещал выдать преступника Кыргызстану сразу, как его срок в Чечне окончится — в конце сентября.

Батукаева посадили в Чечне на три года за незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов в 2014 году.

Журналисты интернет-издания «Преступная Россия» пишут, что несмотря на то, что Батукаев числился заключенным одной из колоний, его нередко видели на свободе в разных регионах Чечни и в самом Грозном.

Срок отбывания наказания подходит к концу сентября этого года. Сразу после этого его, по обещанию генпрокурора России Юрия Чайки, должны выдать Кыргызстану.

О готовности выдать криминального авторитета Чайка заявил на встрече с кыргызским генпрокурором Индирой Джолдубаевой в январе 2017 года.

Но «Преступная Россия» считает, что Батукаев нужен Чечне.

«Теперь, когда срок его отбывания наказания подошел к концу, у чеченских властей не осталось формального повода не выдавать Батукаева Кыргызстану. Что придумают для его спасения на этот раз, покажет время», — пишет один из авторов сайта.

В Чечню Батукаев прибыл из Кыргызстана, после того, как был освобожден Нарынским горсудом Кыргызстана в апреле 2013 года.

Его освобождение привело к отставке высокопоставленных чиновников из правительства.

Батукаев в 2006 году был признан виновным в незаконном хранении оружия, наркотиков и организации массовых беспорядков, но из своего 16-летнего срока он отсидел в колонии чуть больше половины.

Батукаев содержался в колонии строгого режима номер 24 (СИЗО-4) в городе Нарыне с 2008 года.

Основанием для освобождения послужил диагноз «острый лейкоз крови», поставленный специальной медкомиссией и врачом колонии строгого режима №24.

Суд опирался в своем решении на 363 статью Уголовного-процессуального кодекса, по которой заключенный может быть досрочно освобожден при тяжелом заболевании.

Батукаев стал первым заключенным в Кыргызстане, который смог выйти из тюрьмы по болезни.

По результатам работы спецкомиссии по этому дела, освобождение Батукаева было признано незаконным.

Тогда генпрокуратура и члены парламента порекомендовали уволить пятерых членов правительства, омбудсмена и председателя Нарынского городского суда.

Своих должностей в итоге лишились вице-премьер по силовым вопросам Шамиль Атаханов и омбудсмен Турсунбек Акун, позже добровольно подал в отставку и глава Госслужбы по исполнению наказаний Зарылбек Рысалиев.

Батукаев был приговорён к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за целый ряд статей, включая организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия.

В том числе он обвинялся в убийстве депутата Тынычбека Акматбаева и нескольких чиновников, прибывших с визитом в колонию в селе Молдовановка в 2005 году.

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