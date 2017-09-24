Ученица художественной школы-интерната Айдана Шатемирова прошла во второй тур шоу «Ты супер! Танцы». В этом международном танцевальном проекте выступают дети, оставшиеся без родителей.

На международном шоу «Ты супер! Танцы» Кыргызстан представляют сразу две участницы — Айдана Шатемирова и Нуриза Кочконбай кызы. Во второй тур уже прошла 15-летняя Айдана Шатемирова.

Шатемирова танцевала под песню российской певицы Елки «Впусти музыку».

Жюри единогласно проголосовали за то, чтобы оставить ее в проекте, назвав ее танец «кино про счастье».

Родители девушки расстались, после чего мать была вынуждена уехать на заработки. Теперь Айдана живет и учится в художественной школе-интернате.

Российское телевизионное шоу «Ты супер! Танцы» на канале НТВ начали показывать с 2 сентября.

В нем принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей со всех стран СНГ.

Аналогичный проект выходил и в 2016 году, но тогда это было музыкальное шоу.

Кыргызстан в нем представлял 12-летний Урмат Мырсаканов. Он успешно прошел во второй тур шоу, но на третьем этапе покинул проект.

После его пригласили на финальное выступление в качестве специального гостя. В финале он выступил на одной площадке с Верой Брежневой, Тамарой Гвердцители и Елкой.

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