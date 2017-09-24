Мадрид отправил в Каталонию тысячи полицейских и назначил нового начальника МВД для того, чтобы не допустить референдум о независимости региона, назначенный на 1 октября. Власти Каталонии назвали это вмешательством в дела местной полиции и отказались принимать нового начальника.

Правительство Испании назначило полковника гражданской гвардии Диего Перес де лос Кобоса новым главой каталонской полиции. Кроме того, в регион отправлены тысячи полицейских.

Министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн заявил, что Каталония не примет нового начальника полиции, и назвал эти действия вмешательством в дела автономного региона.

Испанские СМИ пишут, что теперь все правоохранительные органы автономной Каталонии оказались в подчинении у Мадрида. Власти страны пытаются таким образом не допустить проведение референдума о независимости Каталонии от Испании, назначенный на 1 октября.

Конституционный суд признал референдум незаконным и приостановил его подготовку. Однако, власти Каталонии намерены провести голосование.

Мадрид категорически против отделения Каталонии от Испании. За подготовку к референдуму были ненадолго арестованы более 10 каталонских чиновников, а также изъяты несколько миллионов бюллетеней для голосования.

«Хочу сказать спокойно и твердо: не будет никакого референдума, он не состоится», — сказал премьер-министр страны Мариано Рахой.

В Барселоне прошли несколько акций в поддержку проведения референдума и против задержания ответственных за голосование чиновников.

Согласно опросам, среди каталонцев за проведение референдума выступают около 80% населения. Но большинство из них считает, что голосование должно пройти согласовано с властями Испании.

Каталония — один из наиболее экономически развитых регионов Испании.

Население Каталонии составляет около 16% от всего населения страны, при этом они производят около 23% ВВП. Многие каталонцы считают, что Мадрид забирает у них больше, чем отдает.



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