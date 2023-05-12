Депутатская группа Жогорку Кенеша «Элдик» обратились в Конституционный суд, чтобы он дал заключение к проекту закона «О внесении изменений в Конституцию Кыргызстана», который предлагает ввести в стране смертную казнь за изнасилование несовершеннолетних.

В Конституционном суде сообщили, что проект закона об изменении Основного закона страны разработали 61 депутат парламента.

На предложение депутатов уже отреагировал замглавы Кабинета министров Эдиль Байсалов. В своем твиттере он написал, что отмена смертной казни — это основополагающая конституционная норма, неоднократно подтвержденная общенародным голосованием.

«Это не временный мораторий, а осознанный выбор! Кабинет Министров будет активно стоять на защите Конституции от такого рода импульсивных инициатив», — заявил он.

О том, что депутаты парламента предлагают ввести смертную казнь в Кыргызстане сообщал ранее депутат Дастан Бекешев. По его информации, инициировал документ лидер депутатской группы «Элдик» Акылбек Тумонбаев.

Проект закон о введении смертной казни вынесли на общественное обсуждение в октябре 2022 года. В справке-обосновании к законопроекту говорится, что документ разработан для обеспечения охраны и защиты жизни и здоровья детей от преступных посягательств.

В парламенте выступили с инициативой ужесточить наказание преступникам и ввести в Кыргызстане смертную казнь после резонансных случаев насилия в отношении несовершеннолетних.

Юристы считают, что прежде чем вводить смертную казнь в Кыргызстане, нужно привести в порядок действующее законодательство, в частности, правоприменительную практику.

Депутат Жанар Акаев, комментируя предложение коллег о введении смертной казни, напомнил, что судебная система в Кыргызстане несправедлива, поэтому власти могут «стать причиной смерти сотен невиновных людей».

Кроме этого, по словам программной менеджерки представительства IWPR в Центральной Азии Бегайым Замирбек, дети чаще всего подвергаются насилию со стороны родственников или близких семьи.

По ее словам, эти преступления итак замалчиваются, а введение смертной казни приведет к еще большему сокрытию таких преступлений.

Мораторий на смертную казнь ввели в Кыргызстане в 1998 году. А 25 июня 2007 года Жогорку Кенеш отменил такой вид наказания и установил максимальное возможное в виде пожизненного лишения свободы.

Конституция, принятая в мае 2021 года, запрещает смертную казнь.