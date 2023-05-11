Следователь отказался возбуждать уголовное дело по факту грабежа и нападения на журналистку Александру Ли со стороны ее соседа – бывшего милиционера. Об этом «Клоопу» сообщила сама Ли.

«Мы просили возбудить уголовное дело по факту грабежа, потому что соседка с мужем напали на нас, нанесли телесные повреждения, отняли у меня два телефона и удерживала их около 5 часов, форматируя и уничтожая улики – видеозаписи инцидента. Мы даже видео приложили, где видно как у нее мои телефоны и как она вырывает телефоны из рук, но следователь отказал якобы из-за отсутствия состава преступления», – рассказала она.

На видео видно, как соседка отбирает у нее телефоны, передает их мужу и наносит журналистке телесные повреждения.

Ли сообщила, что следователь направил копии материалов в службу общественной безопасности для рассмотрения. То есть факт могут зарегистрировать, как административное нарушение по статье «Мелкое хулиганство». Наказание по нему 5 500 сомов, либо привлечение к общественным работам на срок от 30 до 40 часов или арест от трех до пяти суток.

«Следователь изначально, еще до того, как к делу прикрепили видео, сказал, что это будет административка. Сказал, что не хочет возбуждать уголовное дело», – рассказала журналистка.

Конфликт между соседями начался еще в феврале — мужчина обвинил Ли и ее мужа в том, что они своей машиной поцарапали его авто. Мужчина начал оскорблять журналистку по национальному признаку и угрожать ей. В целях безопасности, журналистке и ее мужу в итоге пришлось съехать из собственной квартиры.



По данным журналистки, ее сосед раньше был милиционером, а сейчас работает в адвокатуре в Службе юрпомощи при Минюсте.