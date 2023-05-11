Пациенты и родители детей с сахарным диабетом обратились к президенту Садыру Жапарову за помощью из-за нехватки инсулина — жизненно необходимого препарата для больных сахарным диабетом.

Свое обращение они распространили в СМИ. По словам обратившихся, запасов инсулина для больных с диабетом в эндокринологическом центре осталось всего на месяц.

«В стране существует колоссальная нехватка врачей-эндокринологов, в детской эндокринологии ситуация просто катастрофическая. Работают всего восемь детских специалистов, пять из которых в Бишкеке. В государстве работает только три официальные школы диабета (по международным стандартам, каждые 30% пациентов ежегодно должны проходить терапевтическое обучение для получения информации о контроле своего заболевания), а как следствие, отсутствует система профилактики диабета, чем обусловлено большое количество осложнений», — говорится в обращении.

Также, по их словам, в стране уже долгое время инсулин закупается датской компанией Novo Nordisk через посредническую дистрибьюторскую фирму, которая фактически стала монополистом на рынке.

«Поставки осуществлялись с производственной площадки, расположенной в России. Учитывая сложную геополитическую ситуацию, компания приняла решение об уходе с российского рынка и, по всей видимости, с рынков соседних мало интересных с точки зрения своего объема государств. Так, по контрактам, заключенным в конце 2022 года, поставки инсулина предполагаются только к концу 2023 года», — добавили они.

Кроме этого, обратившиеся утверждают, что инсулина нет в аптеках по всей стране и им приходится закупать лекарства в других странах, а затем самостоятельно везти в Кыргызстан. При этом цены на инсулин в других странах выше.

Пациенты с сахарным диабетом в марте уже говорили о том, что в стране заканчиваются запасы инсулина для детей. Тогда они обратились в ГКНБ и Счетную палату, чтобы ведомства проверили тендерные закупки инсулина.

Позже Минздрав сообщил, что дефицит инсулина наблюдается только в Бишкеке и его будут покрывать за счет запасов из регионов. Тогда в ведомстве также сообщили, что министерство ведет процедуру по закупке сахароснижающих препаратов и средств их введения. На это выделили 192 млн сомов.