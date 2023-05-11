На войне в Украине погиб 33-летний кыргызстанец Чынгыз Исабеков, который отбывал наказание в одной из российских тюрем. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на родственников погибшего.

По их данным, Исабеков отправился на войну в рядах частной военной компании (ЧВК) Вагнер в октябре-ноябре 2022 года. В документе, который получили родственники говорится, что кыргызстанец погиб в середине января 2023 года. Его тело привезли в Кыргызстан в апреле, а 13 апреля захоронили.

Сообщается, что Исабеков отбывал наказание тюрьме России по статье «Грабеж».



«Я не знал, что он отправился на войну. Мне об этом рассказали те, кто с ним сидел. До этого мы безуспешно пытались перевести его в Кыргызстан», — рассказал один из родственников «Азаттыку».

Россия, которая вторглась в Украину 24 февраля 2022 года и по сей день ведет военные действия на ее территории, в последнее время активно пытается вербовать на войну выходцев из стран Центральной Азии.

С начала года в СМИ стала появляться информация о том, что выходцев из ЦА, отбывающих наказания в российских тюрьмах, вербуют в ЧВК Вагнер, которой владеет бизнесмен Евгений Пригожин, известный также как повар Владимира Путина.

На февраль 2023 года было известно о как минимум пяти гражданах Кыргызстана, которые погибли на войне, будучи в рядах ЧВК Вагнера.



В конце февраля журналисты узбекского бюро «Радио Свобода» — «Озодлик» нашли на подмосковном кладбище массовое захоронение бойцов ЧВК Вагнера, которые участвовали в войне на стороне России. Среди похороненных журналисты нашли выходцев из Кыргызстана и Узбекистана.



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