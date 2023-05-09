Российские власти пытаются завербовать на войну в Украину трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. Об этом в своем ежедневном обзоре войны в Украине, развязанной Россией, пишет Минобороны Великобритании.

Утверждается, что рекрутеры посещают мечети, а в миграционных центрах сотрудники, говорящие на узбекском и таджикском языках, предлагают мигрантам службу в российской армии.

В Минобороны Великобритании со ссылкой «Радио Свобода» сообщают, что рекрутеры обещают мигрантам единовременную выплату в $2390 и зарплату до $4160 в месяц. Кроме того, в списке обещаний ускоренное оформление российского гражданства — полгода-год вместо обычных пяти лет.



При этом, как полагает британская разведка, завербованных мигрантов, скорее всего, отправят на передовую, где российские войска несут большие потери.

В обзоре отмечается, что вербовка мигрантов является одним из способов, которыми власти России пытаются достичь заявленной Минобороны цели — отправить на войну в Украину 400 тысяч «добровольцев».

Россия, которая вторглась в Украину 24 февраля 2022 года и по сей день ведет военные действия на ее территории, в последнее время активно пытается вербовать трудовых мигрантов из стран Центральной Азии на войну.

Сначала были сообщения о том, что мигрантов, которые отбывают наказания в российских тюрьмах вербуют в частную военную компанию (ЧВК) Вагнер, которой владеет бизнесмен Евгений Пригожин, известный также как повар Путина. На февраль 2023 года было известно о как минимум пяти гражданах Кыргызстана, которые погибли на войне, будучи в рядах ЧВК Вагнер.



В апреле в российских СМИ появилась информация о том, что в миграционном центре «Сахарово» в Москве идет вербовка мигрантов на войну в Украину.



Кроме того, известно, что трудовых мигрантов из стран ЦА зовут на оккупированные россией украинские территории рыть окопы или восстанавливать разрушенные во время обстрелов и бомбежек здания.



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