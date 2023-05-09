Кыргызстанец Жалалдин Абдувалиев стал победителем турнира World Triathlon Multisport Championships Ibiza, который проходил 5-7 мая в Испании. Об этом сообщили в Департаменте физической культуры и спорта.

Абдувалиев выступал в категории PTVI* среди незрячих вместе со спортсменом-лидером Артемом Шапиловым. Участники должны были проплыть 3 км, проехать 116 км на велосипеде и пробежать 29,8 км.

На своей странице Facebook спортсмен написал, что посвящает свою победу жене и детям, а также выразил благодарность своему спортсмену-лидеру Артему Шапилову и болельщикам.

«Но, самое главное, я хочу посвятить эту победу всем тем людям, которые сомневались в моих способностях. Я надеюсь, что моя победа будет вдохновением для тех, кто сталкивается с трудностями в жизни. Моя победа — это доказательство того, что нет ничего не невозможного, если есть вера в себя и желание достигать целей. Я хочу показать, что незрячие люди могут достигать великих успехов и в спорте, и в жизни в целом. Моя история — это их история», — обратился он.



Это второе золото для Абдувалиева на чемпионате мира по триатлону. Свой первую медаль чемпиона мира он завоевал в августе 2022 года в Словакии.

PTVI* — данный класс включает в себя атлетов с частичной или полной потерей зрения. Один сопровождающий (гид) является обязательным на протяжении всей гонки. Сопровождающий должен быть одного пола с атлетом и из той же страны. На вело-этапе атлет с сопровождающим используют тандемный велосипед, а во время бегового этапа, оба бегут взявшись за один ремешок (ленту).

Авторка текста: Аделя Жуманалиева.