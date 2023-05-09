В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области власти подарили машину ветерану *Великой Отечественной войны Амантуру Токтоназарову. Об этом пишет издание Turmush.



Сообщается, что Токтоназаров последний ветеран в Джети-Огузском районе. Аким района и глава айыл окмоту Кызыл-Суу подарили ветерану автомобиль марки Daewoo Nexia.

97-летний Амантур Токтоназаров был отправлен на фронт в 1944 году в 18 лет. Он служил в 56-й гвардейской стрелковой дивизии и встретил победу в Германии в 300 км от Берлина. На родину смог вернуться лишь в 1950 году.

Также в честь 78-й годовщины победы в ВОВ замполпреда президента в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев навестил двух ветеранов тыла в Кызыл-Суу и передал им денежные выплаты. Размер выплат не уточняется.



В этом году по указу президента ветеранам ВОВ, малолетним узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда выплатили единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч сомов.



* Великая Отечественная война — этим термином в советской и российской историографии и в истории некоторых постсоветских республик обозначается отрезок Второй мировой войны, охватывающий период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Отсчет ведется со дня нападения войск нацистской Германии на своего союзника в войне с Польшей — СССР.



Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения немецких войск на Польшу. К середине сентября СССР, будучи союзником Германии, вторгся на территорию Польши. Всего за месяц территория Польши была разделена между Германией и СССР. В ответ на это вторжение в Польшу Франция и Великобритания объявили войну Германии. Это послужило началом одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, которая продолжалась шесть лет.



Вечером 8 мая по центральноевропейскому времени (9 мая по московскому времени) 1945 года был подписан акт о капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт обязывал германские вооруженные силы прекратить боевые действия и начать разоружение. В России и некоторых постсоветских странах, в том числе и в Кыргызстане, 9 мая отмечают, как День Победы.

Вторая мировая война завершилась в 2 сентября 1945 года.



Авторка текста: Аделя Жуманалиева.