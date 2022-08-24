Паратриатлет Жалалдин Абдувалиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по триатлону, прошедшем в Словакии. Об этом говорится на сайте World Triathlon.

Незрячего кыргызстанца сопровождал Мырзабек Орумбаев. Вместе они преодолели дистанцию, 2 км из которой нужно было проплыть, 80 км проехать на велосипеде и 18 км пробежать.

Абдувалиев преодолел дистанцию за 5 часов 29 минут и 38 секунд.

Турнир проходил 18-21 августа в городе Шаморин.

Кто такой Абдувалиев?

Жалалдин Абдувалиев — паратриатлет, мастер спорта международного класса по триатлону и инструктор по ориентированию в пространстве. Он бронзовый призер Чемпионата Азии.

Абдувалиев родился с врожденной катарактой. В детстве у него видел только один глаз. Но полностью он потерял зрение в 16 лет.

По его словам, его избил посетитель кафе, где он работал официантом.

«Он повалил меня на пол и начал пинать прямо в тот глаз, который видел. После этого наступила полная темнота», — рассказал он.

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