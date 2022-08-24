Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Женишбек Талгарбеков предложил лишить экс-президентов некоторых привилегий. Законопроект вынесли на общественное обсуждение 23 августа на сайте парламента.

Своим проектом депутат предложил лишить экс-президентов возможности пользоваться государственными дачами и услугами связи, прекратить финансирование госохраны и коммунальных услуг из госбюджета.

Согласно документу, экс-президент в течение месяца с момента вступления в должность нового главы страны, должен прекратить пользоваться объектами недвижимости, расположенными на территории Государственной резиденции президента. Также экс-президент сможет пользоваться госохраной только за счет личных средств.

Депутат отметил, что такие меры нужены для рационального использования бюджетных средств.

«Если обратиться к мировой практике, Турция входит в двадцатку государств в мире по экономической мощи. Казалось бы, экс-президенты Турции могли бы пользоваться всеми привилегиями и гарантиями, однако они после сложения своих полномочий получают от государства только пенсию. Аналогичная практика сложилась и в Украине. Там с 2014 года власти объявили об упразднении льгот и привилегий для всех бывших чиновников», – говорится в документе.

Сейчас статус экс-президента есть только у Сооронбая Жээнбекова и Розы Отунбаевы. Ранее граждане собирали подписи, чтобы лишить их данного статуса.

Бывшие президенты Алмазбек Атамбаев, Аскар Акаев и Курманбек Бакиев этого статуса лишены.

Согласно закону, экс-президенты пожизненно получают госохрану и одну из государственных дач. Экс-президент также имеет право бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, имеет право на бесплатное пользование правительственной связью.

До пенсионного возраста экс-президент имеет право на ежемесячное пожизненное содержание в размере 75% от месячной зарплаты президента.