Мужчину, подозреваемого в жестоком избиении жены в Сокулукском районе, отпустили под домашний арест. Об этом «Клоопу» сообщили в ГУВД Чуйской области.

Дядя пострадавшей Заир Абдурахманов рассказал журналистке «Клоопа», что у женщины есть четверо детей. На нее сейчас оказывают давление родственники мужа. Родители супруга требуют написать встречное заявление, либо, по их словам, женщина «больше никогда не увидит своих детей».

Абдурахманов поделился, что его племянница сейчас живет у сестры, а дети остались у родителей супруга.

Он также подчеркнул, что женщина вместе с детьми систематически подвергалась семейному насилию со стороны мужа.

«Они живут [вместе] 11 лет. Он ее украл. У нее нет ни отца, ни братьев, она – сирота. Есть только мать, но она живет отдельно с маленьким ребенком. Он пользуется тем, что у нее никого нет», – рассказал он.

По данным ГУВД Чуйской области, 16 августа в Национальный госпиталь с телесными повреждениями обратилась 28-летняя девушка, которая рассказала, что за день до этого ее избил муж.

В пресс-службе тогда сообщили, что правоохранители начали доследственную проверку по этому факту. Для установления степени тяжести телесных повреждений девушке назначили судмедэкспертизу.

Позже милиция задержала подозреваемого при попытке выехать в Россию. Мужчину водворили в ИВС. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Семейное насилие».

Семейное насилие и фемицид

В 2021 году в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS) Кыргызстан был признан самой безопасной страной для женщин в Центральной Азии, заняв 97 место.

В своем докладе международная правозащитная организация Amnesty International отмечала, что домашнее насилие в Кыргызстане в 2021 году носило «повсеместный характер». В отчете организации говорилось, что пострадавшие неохотно обращались в милицию, потому что находились в экономической зависимости от агрессоров и боялись стигматизации в обществе.

В МВД сообщали, что за 2021 год в Кыргызстане зарегистрировали более 10 тысяч случаев домашнего насилия.

Пострадавшим от семейного насилия в Кыргызстане выдают охранный ордер. Он действует три дня, но его можно продлить на 30 дней.

Лицо, совершившее семейное насилие и получившее временный охранный ордер, обязано выполнить все условия, указанные в документе. Неисполнение условий временного охранного ордера влечет уголовную ответственность и не прекращает его действия.

Однако, на деле, ордеры не всегда работают так, как задумывалось.

Милиция не выдает его без сопроводительных писем адвокатов, а сам ордер нужно продлевать через три дня. Кроме того, пострадавшие от семейного насилия не всегда знают об охранных ордерах.

Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие.

Систематическое семейное насилие приводит к убийству женщин их мужьями, сожителями или бывшими партнерами. Такие убийства называются фемицидом.

Если вы столкнулись с насилием со стороны своего партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.

Адреса кризисных центров:

Муниципальный кризисный центр «Аялзат» в Бишкеке — телефон: 65-37-42, 65-37-38;

Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;

Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608;

Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;

Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;

Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;

Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14 , 0 392 251 091, 0 553 835 717;

Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;

Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.

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