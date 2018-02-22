Кыргызские правозащитники опубликовали ролик, рассказывающий о том, как работает охранный ордер — документ, который должен защищать жертв семейного насилия от агрессора. Как должна действовать милиция при сообщении о семейном насилии? Кого и как защищает охранный ордер? Как выселить насильника из дома, чтобы обезопасить себя? Смотрите в видео.
Видео опубликовал общественный фонд «Открытая линия». Над роликом, кроме команды фонда работали художница Татьяна Зеленская, аниматор Егор Танков и звукорежиссер Арсений Жердев.
Охранный ордер — это документ, который милиционеры обязаны выдавать жертве, если они убедятся, что в ее семье происходит насилие. Этот документ запрещает насильнику контактировать и общаться со своей жертвой. Ордер действует три дня, но его можно продлить на 30 дней.
Если насильник нарушит условия ордера, его привлекут к административной ответственности, а сам факт нарушения будет считаться отягчающим обстоятельством в суде.
Охранные ордера в таком виде стали действовать в Кыргызстане с весны 2017 года — тогда в стране приняли новый закон «Об охране и защите от семейного насилия».
До его принятия охранные ордера в Кыргызстане тоже были, но они выдавались только по желанию жертвы или по решению суда. По новому закону милиция обязана выдавать жертве охранный ордер при выявлении насилия в семье — и это не зависит от желания жертвы.