Суд объяснил изменение статьи в деле о попытке изнасилования 11-летней девочки

В Ошском областном суде сообщили, что вина подсудимого по делу о попытке изнасилования 11-летней девочки не была доказана, из-за чего его переквалифицировали по статье «хулиганство».

В суде объяснили, что опрошенные свидетели не видели преступления — по их словам, подозреваемый вышел из дома, обругал девочку и зашел в дом.

Также при вынесении решения суд руководствовался тем, что раны на теле пострадавшей при возможной попытке изнасилования, не совпадают с изорванными местами на её кофте.

Ранее Ошский областной суд переквалифицировал дело о попытке изнасилования 11-летней девочки в «Хулиганство» — таким образом, обвиняемый в домогательствах племянник бывшего акима Ноокатского района избежал тюрьмы из-за истечения срока давности.

Правозащитники из организации «Кылым шамы» сообщили, что обжалуют этот приговор в Верховном суде.

«Мы в корне не согласны с таким решением. Это совершенно неправильно. Он причинил семье девочки огромные моральные страдания. Ребенок до сих пор получает лечение», — говорится в сообщении организации.

До этого Ошский районный и городской суды также оправдали подозреваемого из-за недостаточных доказательств его вины, хотя прокуратура требовала приговорить его к 20 годам лишения свободы по статье «Изнасилование».

Попытка изнасилования

В июне 2016 года жительница села Борбаш в Ноокатском районе Ошской области сообщила, что её 11-летнюю дочь попытались изнасиловать. По словам женщины, на её дочерей напал сосед, когда девочки пошли к каналу, чтобы уменьшить поток воды.

Мужчина вытащил нож и заявил, что хочет изнасиловать старшую девочку, а затем придавил ребенка ногами к земле. Младшая сестра бросила в него камень, отвлекла мужчину, и детям удалось сбежать.

Пострадавший ребенок получил многочисленные травмы и пролежал в Ноокатской районной больнице 10 дней.

Прокуратура Ноокатского района возбудила уголовное дело и задержала подозреваемого мужчину — им оказался племянник бывшего акима Ноокатского района Ошской области Бекболота Айтиева.

После возбуждения уголовного дела родственники подозреваемого стали угрожать семье пострадавшей девочки. После одного из судебных заседаний родственники подсудимого накинулись на мать девочки и адвоката и стали избивать и оскорблять их.

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