Верховный суд обязал журналиста Карабекова выплатить 5 млн сомов Жээнбекову

Верховный суд оставил в силе приговор по делу журналиста Кабая Карабекова. Он должен выплатить 5 млн сомов компенсации президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову за «ущерб чести, достоинства и деловой репутации».

Пресс-служба Верховного суда подтвердила информацию журналисту Kloop.kg.

Верховный суд признал, что статья экс-депутата Кабая Карабекова опубликованная онлайн-изданием 24.kg «порочит честь и достоинство президента Жээнбекова».

Бишкекский горсуд в декабре 2017 года обязал Карабекова и издание 24.kg выплатить Жээнбекову по 5 млн сомов морального ущерба.

Однако в феврале 2018 года он отозвал иск и отказался от взыскания 5 млн от издания 24.kg.

Иск Жээнбекова

Жээнбеков, будучи кандидатом в президенты, в сентябре 2017 года подал в суд о защите чести и достоинства из-за статьи под названием «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?».

Публикация вышла на сайте издания 24.kg 11 сентября — в ней Карабеков написал о «…связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями».

Жээнбеков потребовал признать слова о его братьях не соответствующим действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он потребовал по 5 млн сомов с каждого ответчика в качестве моральной компенсации.

«Сумма иска не завышена. Речь идет о президентских выборах. О судьбе страны на предстоящие 6 лет. О распространении клеветы на кандидата», — заявил тогда Фарид Ниязов, занимавший должность начальника предвыборого штаба Жээнбекова.

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