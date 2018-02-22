Исаков объявил выговор и пригрозил увольнением членам правительства

Премьер-министр Сапар Исаков объявил выговор семи членам правительства за «неэффективное» исполнения программы госинвестиций. Исаков заявил, что если ситуация не изменится, то чиновники будут уволены.

Глава правительства Сапар Исаков 22 февраля возмутился отношением чиновников к его поручениям — он поручал им в течение двух недель внести коррективы в программу госинвестиций на 2018 год и сделать организационные выводы.

«Нам на программу госинвестиций средства дают доноры, а мы не можем их нормально освоить. После заключения соглашения с донорами внутригосударственные процедуры тянутся годами. Это безответственность», — приводит слова Исакова издание 24.kg.

При этом Исаков добавил, что свою работу выполнил только министр финансов Адылбек Касымалиев. Наказания избежал и глава ФУГИ Ренат Тулебердиев из-за того, что он «недавно вступил в должность».

«Я его не защищаю, но он только пришел. Ему нужно дать время. Но рекомендую внести представление на заместителя. Прошу подготовить решение, в понедельник я его подпишу. Если вы до июня ситуацию не измените, я в установленном законодательством порядке поставлю вопрос о дальнейшем пребывании каждого из вас в должности. […] Все вопросы можно решить, нужно только работать. Возможно, бывают форс-мажоры, но здесь этого нет», — цитирует Исакова 24.kg

Строгие выговоры объявили министру экономики Артему Новикову, министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой, министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву и министру сельского хозяйства Нурбеку Мурашеву.

Выговоры объявили директору госкомитета промышленности Уланбеку Рыскулову, директору госагентства по делам местного самоуправления Бахтияру Салиеву и директору госагентства архитектуры Бактыбеку Абдиеву.