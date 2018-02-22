Американец рассказал о спрятанном им кладе на миллионы долларов. Четыре человека уже погибли, пытаясь найти сокровища в горах

Миллионер из США зарыл сундук с золотыми слитками и драгоценностями в Скалистых горах еще в 2010 году. Он рассказал об этом в своей книге. По его словам, найти клад пытались уже больше 65 тысяч человек, а четверо даже погибли во время поисков.
Форресту Фенну 86 лет. Он — ветеран Вьетнама, бывший арт-дилер, археолог-самоучка и миллионер. В середине 90-х врачи диагностировали у него рак. Шансы на ремиссию были невелики, и тогда Фенн решил закопать свои сокровища посреди хребта Скалистых гор, общая протяженность которого превышает 4800 км.
Фенну удалось выздороветь, но идея с кладом не покидала его — миллионер утверждает, что спрятал сундук с сокровищами в 2010 году. Его родные не знают, где находятся ценности — Фенн уехал прятать их в одиночку. Чтобы сделать это, ему пришлось сначала отнести в подходящее место сундук, а уже после вернуться к нему с 20 килограммами сокровищ.
В сундук Фенн якобы положил старинные монеты, золотые самородки, кольцо XVII века, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, китайские нефритовые фигурки, индийские браслеты эпохи Колумба и прочее. По его словам, все это стоит около 2 млн долларов.
Откуда сокровища?
После Вьетнама Фенн решил посвятить свою жизнь более простому делу, нежели война — он ушел в отставку, приехал в американский город Санта-Фе и открыл там галерею-магазин по продаже древних произведений искусства.
Еще на службе Фенн увлекся археологией. Он побывал в Италии, Помпеях, в пустыне Сахара, а во время «холодной войны» привез из СССР работы советских художников.
По его словам, в лучшие годы его галерея приносила ему до шести миллионов долларов в год. У него покупали товары 38-й президент США Джеральд Форд, вдова Джона Кеннеди Жаклин, а также актеры Стив Мартин, Роберт Редфорд и певица Шер.
Книга Фенна
Для авантюристов, готовых на поиски клада, Фенн написал книгу «Страсть погони». В ней он зашифровал в стихах девять подсказок, разгадав которые, читатель сможет узнать, где именно спрятан заветный сундук с сокровищами.
Разгадыванием шифра Фенна занимаются тысячи людей, им посвящены форумы в интернете, а издание Vox сообщило, что из девяти подсказок разгаданы уже четыре.
Если верить уже разгаданным подсказкам, то путь начинается там, где «теплой воды конец», затем кладоискателю следует спуститься вниз по каньону — «не так далеко, но пешком не дойти» и пройти некий «дом Брауна». Дальше путешественника ждет «вода высоко» и поток, который не переплыть. Последним пунктом является «пламя» — после прохождения этого этапа, путешественника ждет заветный сундук.
(Можете прочитать оригинал стихотворения на английском языке тут).
Где может находиться сокровище
После публикации книги Фенн рассказал дополнительные детали о том, где и как можно найти его сокровища. Стало известно, что клад находится на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, искателям не стоит тратить время на поиски на старых кладбищах и внутри разрушенных зданий, а также не стоит искать сокровища на территории штатов Айдахо и Юта.
«Наткнуться на сундук случайно, не разгадав всех подсказок, невозможно», — уверяет Фенн.
Искатели сокровища считают, что клад может находиться где-то в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико.
По словам Фенна, с 2010 года в погоню за кладом пустились более 65 тысяч авантюристов. Не для всех это приключение завершилось удачно. Уже как минимум четыре человека погибли, безуспешно пытаясь разыскать заветный сундук.
Фенн утверждает, что клад находится в безопасном месте, однако призывает каждого, кто идет на его поиски, брать с собой еду, воду и GPS-трекер. «Помните, что сундук весит около 20 килограммов, и пожилой мужчина смог самостоятельно принести его в это место», — говорится на сайте, посвященном поискам.
Некоторые искатели сокровища изучили не только биографию Фенна, но и его генеалогическое древо, говорит сам миллионер. По его словам, ему не раз поступали угрозы, чтобы он раскрыл местоположение сундука — чтобы избавиться от преследователей, ему пришлось трижды обращаться в полицию.
По словам коллекционера, некоторые искатели почти нашли сундук и были от него в считанных метрах.
Жертвы поисков
В 2016 году на поиски клада отправился 54-летний пенсионер из Колорадо по имени Рэнди Билье. По его версии, клад находился в одном из каньонов, по которому протекает река Рио Гранде.
Мужчина отправился в путь по реке на плоту, несмотря на холодную погоду. В путешествие он взял с собой своего пса по кличке Лео. У мужчины были не только запасы еды и воды, но также GPS-устройство и спасательный жилет.
Билье не было 10 дней, после этого его знакомые обратились к спасателям. Спустя несколько дней поисков, им удалось найти перевернутый плот и пса Лео, который едва не погиб от холода. Однако тела хозяина рядом с собакой не было — его тело удалось найти только спустя полгода.
Еще одной жертвой поисков стал 52-летний пастор Пэрис Уоллес — тоже из Колорадо. Отправившись на поиски летом 2017 года, он перестал выходить на связь. Вскоре полиция нашла тело Уоллеса в притоке реки Рио Гранде.
Третьей жертвой стал 31-летний Эрик Эшби, который переехал в Колорадо специально для того, чтобы разыскать клад Фенна. В июне 2017 года он в компании других искателей сокровищ справлялся по реке Арканзас. Их лодка перевернулась — добраться до берега смогли все, кроме Эшби.
Полиция смогла найти останки только через месяц, но идентифицировать, кому они принадлежали не удалось. Следователи пришли к выводу, что это был именно Эшби, так как тело нашли неподалеку от места крушения лодки, а заявлений о пропаже других людей в этих местах не поступало.
Также в июне 2017 года пропал еще один мужчина 53-летний житель города Иллинойс Джефф Мерфи. Его жена обратилась в полицию после того, как Мерфи не вернулся домой из похода, который должен был длиться один день.
Она сообщила, что её муж собирался взойти на гору высотой около двух тысяч метров. Спасатели приступили к поискам и спустя два дня нашли тело мужчины: вероятнее всего, Мерфи сорвался со 152-метровой скалы и разбился. Полиция объявила смерть мужчины «несчастным случаем».
20 февраля американский региональный телеканал Kurl8 сообщил, что Мерфи отправился в поход именно чтобы разыскать сокровища Фенна.
Родственники погибших призывают Форреста Фенна, чтобы он объявил о прекращении поисков своих сокровищ. Однако сам Фенн не считает это необходимым.
«Если люди тонут в бассейне, нужно не осушать бассейн, а учить их плавать», — заявил он в интервью газете The New York Times.
Фенн оправдывает себя тем, что, зарыв клад, он «подарил людям надежду».