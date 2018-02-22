Американец рассказал о спрятанном им кладе на миллионы долларов. Четыре человека уже погибли, пытаясь найти сокровища в горах

Миллионер из США зарыл сундук с золотыми слитками и драгоценностями в Скалистых горах еще в 2010 году. Он рассказал об этом в своей книге. По его словам, найти клад пытались уже больше 65 тысяч человек, а четверо даже погибли во время поисков.

Форресту Фенну 86 лет. Он — ветеран Вьетнама, бывший арт-дилер, археолог-самоучка и миллионер. В середине 90-х врачи диагностировали у него рак. Шансы на ремиссию были невелики, и тогда Фенн решил закопать свои сокровища посреди хребта Скалистых гор, общая протяженность которого превышает 4800 км.

Фенну удалось выздороветь, но идея с кладом не покидала его — миллионер утверждает, что спрятал сундук с сокровищами в 2010 году. Его родные не знают, где находятся ценности — Фенн уехал прятать их в одиночку. Чтобы сделать это, ему пришлось сначала отнести в подходящее место сундук, а уже после вернуться к нему с 20 килограммами сокровищ.

В сундук Фенн якобы положил старинные монеты, золотые самородки, кольцо XVII века, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, китайские нефритовые фигурки, индийские браслеты эпохи Колумба и прочее. По его словам, все это стоит около 2 млн долларов.