У задержанного в Казахстане депутата нашли казахское гражданство

Министерство иностранных дел Казахстана официально подтвердило наличие второго гражданства у задержанного Дамирбека Асылбека уулу и уведомило об этом своих кыргызстанских коллег.

Из-за этого Центризбирком может лишить Асылбека уулу депутатского мандата — об этом заявил журналисту Kloop.kg зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Депутата кыргызского парламента от фракции «Кыргызстан» Дамирбека Асылбека уулу задержали в ночь на 16 февраля — генпрокуратура Казахстана подозревает его в контрабанде.

21 февраля спикер кыргызского парламента Дастан Джумабеков попросил власти Казахстана организовать встречу с задержанным.

Депутат предложил поручиться за задержанного в Казахстане коллегу

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов предложил парламентариям поручиться за задержанного в Казахстане Дамирбека Асылбека уулу. Он посчитал, что парламентариям следует обратиться к властям Казахстана с просьбой выпустить задержанного Асылбека уулу до суда под гарантию Жогорку Кенеша.

Однако 19 февраля в парламенте заявили, что ни спикер Дастан Джумабеков, ни остальные депутаты не будут вмешиваться в расследование дела о задержании Дамирбека Асылбека уулу.

Работу депутатской комиссии по аварии на ТЭЦ продлили на месяц

Депутаты парламента решили продлить работу комиссии до 1 апреля — они изучают причины аварии на бишкекской ТЭЦ и затраты на ее модернизацию.

Депутаты подозревают, что модернизация ТЭЦ китайской компанией TBEA за $386 млн прошла «нечисто» — их интересует, почему предоставленный грант в $20,3 млн от TBEA не вошел в основную сумму выделенных средств.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с подачей горячей воды.

Авария совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить 2 февраля.

Представитель Атамбаева отозвал выставление ⅓ части квартиры Айыпа на торги

Представитель экс-президента Алмазбека Атамбаева Нурбек Сыдыков заявил, что отозвал свое заявление с требованием выставить ⅓ части квартиры журналиста Нарына Айыпа на торги.

По его словам, он пошел на такой шаг, потому что Нарын Айып предоставил в суде документы, доказывающие отсутствие у него иного жилья. Сам Айып подтвердил, что заявление о выставлении его квартиры на торги отозвали. Однако он все еще обязан выплатить Атамбаеву 9 млн сомов компенсации.

21 февраля Сыдыков заявил, что у него нет намерений забрать имущество Нарына Айыпа.

Ранее экс-депутат Чолпон Джакупова и журналисты Нарын Айып и Дина Маслова, которые по суду должны Атамбаеву в сумме 15 млн сомов за «оскорбление чести и достоинства» предлагали суду выплачивать деньги Атамбаеву ежемесячно, отдавая 50 процентов от зарплаты. Но суд посчитал, что они должны выплатить всю сумму единовременно.