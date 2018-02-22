Юлия Михайлова. Фото: Алексей Пирогов / Geometria.ru

Первомайский суд Бишкека арестовал на пять суток диджейку из Украины, которая обнажила грудь во время своего выступления в клубе — это посчитали «мелким хулиганством». Почему это запрещено? Стриптиз — тоже хулиганство? Запрещено ли оголять грудь мужчинам? Объясняем.

Что произошло?

Первомайский районный суд Бишкека арестовал 21 февраля диджейку из Украины Юлию Михайлову на пять суток. Причиной стало ее выступление в бишкекском клубе «Ретро Метро» с оголенной грудью. В суде действия девушки посчитали «мелким хулиганством» — при том, что в законах Кыргызстана прямо не сказано, что оголять грудь запрещено.

Кроме того, на опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что рядом с полуобнаженной диджейкой стоит мужчина также с оголенным торсом, но его не привлекли к ответственности.

Dj Julia Mixa (это псевдоним Юлии Михайловой) называет себя топлес-диджейкой. То есть, выступление с оголенной грудью — часть ее сценического образа. Она — не первая топлес-диджейка в клубе «Ретро Метро» — как минимум, в январе резиденткой клуба была Dj Kate Shoo – диджейка из Украины, которая тоже выступает топлес.

Ничего особенного, просто диджей в бишкекском Ретро-Метро играет. Вернее отжигает) Publicerat av Майкл Бекмамбетов den 17 februari 2018

Мужчину с оголенным торсом тоже могут посадить на пять суток?

В административном кодексе Кыргызстана не сказано, что нельзя обнажаться на публике — но там прописано, что нельзя тревожить «спокойствие» граждан и нарушать какие-либо их права.

В пресс-службе милиции Бишкека объяснили, что они реагируют только на то, что вызвало недовольство граждан. Проще говоря, обнаженная грудь девушки вызвала недовольство и возмущение в соцсетях, а обнаженный торс мужчины — нет. Поэтому наказание и понесла именно Михайлова.

Однако, если следовать логике милиции, то если недовольство вызовет голый торс мужчины, то его тоже могут арестовать. Но неизвестно, были ли вообще такие случаи в юридической практике Кыргызстана.

Юрист компании «Прецедент» Фатима Якупбаева считает, что арест Михайловой связан с патриархальностью кыргызского общества и табуированностью женского тела в стране.

«Это не совсем адекватно в том плане, что, если мужчина снимет футболку, то такой реакции не было бы — это все-таки не интимные части тела. Эти аспекты больше не закона, а культуры — работает восточный менталитет. Если диджей (мужчина) снимет футболку, то его не привлекут к ответственности, потому что он никого не оскорбит. Если женщина сняла, то это кого-то оскорбляет», — сказала она.

Промо-видео Юлии Михайловой

А стриптиз — это нарушение общественного порядка?

Пресс-секретарь милиции Адыл Оморов объяснил, что они не могут войти в частное закрытое заведение и начать следствие о нарушении общественного порядка в отношении девушек, танцующих стриптиз.

А в случае с диджейкой они отреагировали только из-за того, что ее фотографии попали в соцсети и вызвали недовольство общественности.

Кормить ребенка грудью в общественном месте — тоже хулиганство?

Представители милиции и юристы считают, что в этом случае никто не станет привлекать женщину и не признает ее действия хулиганством. По их мнению, «никто не станет возмущаться» тем, что женщина кормит своего ребенка грудью.

Так что же тогда подпадает под хулиганство?

В законе прописано, что под мелким хулиганством понимается нецензурная брань, приставание к гражданам и нарушение спокойствия. Однако, не всегда понятно, что можно считать «нарушением спокойствия».

Так как в итоге понять, что мне будет за оголение той или иной части тела?

Решение о том, подпадают ли ваши действия под мелкое хулиганство принимает суд. Судья решает, наказать вас или нет, исходя из своего мировоззрения, моральных и нравственных установок. В одном случае вас могут наказать, а в другом — нет, потому что судья решил иначе.

Free The Nipple

В 2013 году во всем мире стало известно движение Free The Nipple («Освободите соски»). Его основала американская кинематографистка Лина Эско, снявшая годом ранее одноименный фильм. Эско инициировала онлайн-движение, создав хэштег #FreeTheNipple, который в 2014 году был использован десятки тысяч раз — в том числе звездами. Женщины выкладывали под этим хэштегом свои фотографии с оголенной грудью.

Главными идеями движения стали равные права женщин и мужчин, легализация кормления грудью на публике, и более разумная система цензуры в соцсетях (например, Facebook и Instagram цензурируют изображение женских сосков, зачастую — даже изображенные на картинах известных мастеров).

К движению присоединились и известные женщины — певицы Рианна, Мадонна, Майли Сайрус и актриса Челси Хэндлер.