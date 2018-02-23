Бишкекский горсуд освободил диджейку, выступавшую топлес в клубе «Ретро-Метро»

Бишкекский городской суд распорядился освободить из-под стражи диджейку Юлию Михайлову, которую арестовали за выступление в клубе «Ретро-Метро» с обнаженной грудью. Ранее Первомайский районный суд постановил арестовать девушку на пять суток.

Издание 24.kg сообщило, что жалоба в Бишкекский горсуд на решение суда предыдущей инстанции поступила от юристов Михайловой.

Бишкекская милиция арестовала Михайлову 21 февраля за «мелкое хулиганство» — её выступление с обнаженной грудью в клубе «Ретро-Метро». Милиция также оштрафовала администратора заведения на 1,5 тысячи сомов и дала ему восемь часов общественных работ.

Фотографии с Михайловой начали появляться в соцсетях 18 февраля — пользователи опубликовали снимки с вечеринки в «Ретро-Метро», где выступала диджейка. На фото она была запечатлена с обнаженной грудью.

Также за диджейским пультом находился и мужчина, который тоже выступал топлес — неизвестно, были ли какие-либо санкции в отношении него за выступление с обнаженной грудью.

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