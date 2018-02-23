Вооруженный охранник не пытался остановить стрелка в школе во Флориде

Местный шериф Скотт Израэль рассказал, что школьный охранник, который был вооружен, несколько минут стоял у здания школы и не попытался войти в здание во время того, как 19-летний Николас Круз расстреливал учеников и учителей — тогда погибли 17 человек.

Издание Би-Би-Си сообщило, что сейчас охранник отстранен от работы. Пока он не дал никаких комментариев.

По словам Израэля, на видеозаписях с камер наблюдения, которые установлены у школы, видно, как полицейский подошел к зданию через полторы минуты после того, как прозвучали первые выстрелы.

Однако вместо того, чтобы зайти внутрь и помешать стрелку, мужчина в течение четырех минут стоял снаружи и ничего не делал. Всего стрельба в школе продолжалась шесть минут.

Когда у шерифа спросили о том, как должен был поступить охранник, он ответил: «Зайти в школу, бросить вызов убийце, уничтожить убийцу».

В его обязанности входила охрана школы и предотвращение преступности. Всего в США от 14 до 20 тысяч полицейских охраняют школ.

22 февраля президент США Дональд Трамп встретился с родителями погибших в школе во Флориде, а также с учениками, чьи друзья были убиты во время атаки.

Прибывшие на встречу с Трампом попытались убедить его ужесточить контроль за оружием в стране, чтобы обеспечить безопасность в школах. Президент, в свою очередь, заявил, что учителя школ должны быть вооружены.

«Если бы у него было оружие, то он бы выстрелил, и все бы закончилось», — заявил Трамп.

С его точкой зрения не согласны не только учителя, но и ученики. 20 февраля десятки человек вышли на митинг к Белому дому — 17 человек легли на асфальт, изобразив погибших во время стрельбы во Флориде. Участники акции требовали от властей ужесточить контроль над оборотом оружия в стране.

14 февраля в средней школе города Паркленд в штате Флорида 19-летний Николас Круз открыл стрельбу по школьникам и учителям. За три минуты Круз убил 17 человек и ранил еще 15.

Этот инцидент стал самым кровавым по числу жертв с 2012 года — тогда при нападении на начальную школу «Сэнди Хук» в городе Ньютаун погибли 27 человек, в том числе 20 детей.

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