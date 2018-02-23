Узбекистан: Правозащитника освободили после 11 лет тюремного заключения

Власти Узбекистана освободили оппозиционера и правозащитника Исраила Халдарова, которого в 2007 году приговорили к шести годам тюрьмы из-за «участия в Андижанских событиях».

Издание «Озодлик» сообщило, что Халдарова освободили 21 февраля — он отбывал 11 лет в тюрьме по обвинению в участии в Андижанских событиях в 2005 году.

В 2007 году Андижанский областной суд приговорил правозащитника к шести годам тюрьмы. Его признали виновным по четырем уголовным статьям, включая «Посягательство на конституционный строй» и «Изготовление или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности».

В 2012 году к основному тюремному сроку Халдарова добавили три года, после чего его срок заключения продлили ещё на три с половиной года.

Халдаров был учителем в местной школе, а также главой Андижанского областного отделения оппозиционной партии «Эрк», которую он возглавлял с 2003 года.

После Андижанских событий он уведомлял общественность о том, что происходит в городе. В частности, он сообщил, что расстрелянные на площади Бабура митингующие были похоронены на общем кладбище в Багишамале.

По официальным данным, в 2006 году правозащитник «сам сдался властям», обратившись с заявлением в Андижанское управление Службы нацбезопасности.

Однако, по неофициальным данным, в июле 2006 года правозащитника похитили из Кыргызстана и вывезли в Узбекистан.

Восстание в Андижане

13 апреля 2005 года в узбекском городе Андижане прошло массовое восстание против властей Узбекистана и первого президента Ислама Каримова. Из-за этого в Андижан были стянуты узбекские военные.

Силовики жестоко подавили восстание — они открыли огонь по людям на улицах Андижана. Подавляющее большинство погибших в городе не были вооружены и были женщины, дети и пожилые люди. Из-за действий властей тысячи узбеков были вынуждены бежать в Кыргызстан.

По официальным данным правительства, в этих событиях погибло 187 человек. По неофициальным данным — от 230 до полутора тысяч человек.

После событий в Андижане власти Узбекистана начали массово арестовывать оппозиционеров и правозащитников по всей стране. По информации «Озодлика», Халдаров уехал в Кыргызстан в конце 2005 года, чтобы получить политическое убежище, и «исчез» в Оше в июне 2006 года.

«Позитивные перемены» в Узбекистане

По данным международной правозащитной организации Freedom House, в Узбекистане начали наблюдаться «позитивные перемены» после смерти первого президента Ислама Каримова и прихода к власти его преемника Шавката Мирзиёева.

Правозащитники обратили внимание на то, что через два месяца после избрания его президентом Мирзиёев освободил несколько политзаключенных, которые находились в тюрьме многие годы. На свободу вышел независимый журналист Мухаммад Бекжан, которого держали в тюрьме с 1999 года по «сфабрикованным обвинениям».

Также Мирзиёев освободил оппозиционного активиста Самандара Куканова, который просидел в тюрьме 23 года, и одного из первых банкиров страны Рустама Усмонова, который провел в тюрьме 19 лет за критику власти Каримова.