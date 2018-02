SpaceX запустил первые спутники для раздачи интернета

Американская компания SpaceX запустила в космос два первых спутника, на которых будут тестироваться технологии для глобального спутникового интернета. Компания намерена обеспечить спутниковым и «дешевым» интернетом всю поверхность Земли.

О запуске ракеты со спутниками сообщил 22 февраля глава компании SpaceX Илон Маск в твиттере. Ракета выведет на орбиту спутники Microsat-2a и Microsat-2b — Маск называет их Tintin A и Tintin B.

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz

Для раздачи всемирного интернета SpaceX планирует создать сеть из 12 тысяч спутников.

Первая группа спутников будет находится на высоте от 1110 до 1325 километров, а вторая — на высоте от 335 до 346 километров.

Некоторые СМИ сообщали, что спутники SpaceX будут раздавать «вселенский Wi-Fi». Также после запуска Microsat-2a и Microsat-2b Маск в своем твиттере поделился паролем от Wi-Fi — “martians”.

Don’t tell anyone, but the wifi password is “martians”

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018