Парламент окончательно разрешил сдавать квартиры под гостиницы

Депутаты парламента одобрили в третьем чтении законопроект, который позволит сдавать квартиры под гостиницы.

Парламентарии одобрили законопроект на заседании 22 февраля — они исключили из Жилищного кодекса норму, которая запрещает сдавать жилые помещения в многоквартирных домах под гостиницы.

Дастан Бекешев, один из инициаторов законопроекта, в разговоре с журналистом Kloop.kg сказал, что с принятием поправки все жители многоэтажных домов смогут сдавать свои квартиры под гостиницу.

Он добавил, что если на арендаторов будут приходить жалобы от соседей на нарушение покоя, а их вина будет доказана, то владельцев квартир будут привлекать ответственности.

«Если соседи будут жаловаться, что в сдаваемые квартиры ходят девушки легкого поведения, а это нарушает их покой, то владельцам квартир сначала выпишут письменные предупреждения. Если жалобы продолжатся, то будут штрафовать», — сказал депутат.

Изначально инициаторы законопроекта хотели разрешить сдавать квартиры под гостиницы только в туристических зонах, но так как в законах не определены эти зоны, то норму полностью отменили.

«Изначально в проекте говорилось, что сдавать квартиры под гостиницы можно будет в туристической зоне. Но теперь все убирается, то есть мы всем разрешаем. У нас что гостиниц мало? Пусть люди идут туда и живут. Мы так города в притон превратим», — возмущался во время обсуждения законопроекта Кожобек Рыспаев.

Поправки в закон вступят в силу после подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым.